Un exparticipante de 'La isla de las tentaciones', sin filtros por la expulsión de Nieves y Lorenzo

Por Sandra Alcaide Barrón |

'La isla de las tentaciones 9' vivió hace unos días una expulsión disciplinaria. Debido a la falta de compromiso de los participantes, que se habían saltado las normas del reality, Sandra Barneda les anunciaba que debían ser ellos mismos quienes decidieran por votación qué pareja debía abandonar la isla. Esto dio como resultado la marcha de Nieves Tristán y Lorenzo Ayala.

Sin embargo, esta decisión no ha pasado desapercibida para Diego Pérez, exparticipante de 'La isla de las tentaciones 3', que ha publicado un vídeo en TikTok reaccionando a esta secuencia del reality. El también boxeador ha acusado al programa y a su productora, Cuarzo Producciones, de manipulación.

Diego Pérez en su participación de 'La isla de las tentaciones' con Lola

El influencer, además de participar en 'La isla de las tentaciones', también pasó por 'Supervivientes', otro de los formatos de Cuarzo, por lo que iniciaba su vídeo afirmando que conoce bien a la productora y el formato, ya que estuvo en la tercera edición. "Esto que sepáis, aunque yo creo que muchos y muchas ya os lo imagináis, esto se lo ha sacado de la manga el reality para expulsar a Lorenzo y a Nieves, no hay más", contaba.

"La votación de los chicos me parece bien, que hayan decidido votar a Lorenzo, pero la de las chicas no me la termino de creer. Creo que ha habido algo ahí, una jugada de algún redactor o redactora, que seguramente han cogido a Claudia Chacón, que es la chica más manipulable. Cogerle aparte, fuera de cámaras, decirle lo que iba a pasar y que hablase con sus compañeras para que votasen todas a Nieves y quedase como que es algo individual y que ha salido así esporádicamente", declaraba.

Lorenzo y Nieves, antes de ser expulsados de 'La isla de las tentaciones'

La sentencia de Diego Pérez

Por último, Diego Pérez comentaba el único voto que para él había tenido sentido y sentenciaba el tema: "No me creo que decidan votar a Nieves. La única que no ha votado a Nieves, es la propia Nieves, que votó a Almudena Porras que se supone que es la votación real que tendría que haber sido, que es la que no tiene tentación y se quiere ir de allí y lo está pasando mal. Así que no sé, manipulación total", sentenciaba el exparticipante.