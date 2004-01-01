RTVE |

Los espectadores de La 1 de TVE se han quedado sorprendidos cuando, poco antes de las dos del mediodía, la cadena ha interrumpido a Anne Igartiburu de una manera, cuanto menos inesperada, para programar un especial informativo con la comparecencia del Presidente Pedro Sánchez para dar la última hora sobre los incendios que asolan el país.

Lo habitual en estos casos, cuando el programa se está emitiendo en directo, es que sea la propia presentadora la que da paso al especial informativo, avisando así a los espectadores y evitando un corte abrupto en la emisión. Este hecho ha provocado que muchos espectadores especulasen en redes sociales sobre si el programa de hoy no era en directo y estaba pregrabado.

Nada más lejos de la realidad, la emisión de 'D Corazón' era en riguroso directo, y el corte que ha pillado a Anne Igartiburu a mitad de palabra ha sorprendido también al equipo del programa. Tras el final de la comparecencia, 'D Corazón' ha regresado haciendo mención a dicho corte y han retomado los contenidos habituales del programa.