Internet recuerda la campaña contra los incendios de los concursantes de 'OT 1'

Mientras los incendios devastan parte del bosque español durante esta histórica ola de calor, las redes sociales no han dudado en rescatar una campaña que el Gobierno lanzó en el año 2002 con los concursantes de la primera edición de 'Operación triunfo'. El lema de la época era "Con tu ayuda triunfaremos sobre el fuego" y contaba con este spot en el que Rosa López, David Bisbal o Chenoa cantaban los versos de una canción contra los incendios.

"Este verano triunfaremos sobre el fuego, este verano la vida va a triunfar, este verano será muy diferente, lo vamos a lograr", decía la letra de la canción que termina con un plano general de todos los triunfitos de esa edición sobre el chroma de un bosque. "Este verano triunfaremos sobre el fuego", termina diciendo una voz en off de la que es una de las pocas campañas contra el fuego en contar con rostros conocidos.