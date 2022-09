Telecinco retira 'Sálvame sandía' y busca la salvación en 'La isla de las tentaciones'

La sandía es una fruta de verano, y cuando termina la temporada estival... sabe diferente. 'Sálvame sandía' se cae de la programación diaria de Telecinco para dar paso a 'La isla de las tentaciones' el miércoles 21 de septiembre. Concretamente, será el especial previo llamado 'Y ahora... La isla de las tentaciones', lo que pueda verse en pantalla dos horas antes del estreno oficial.

Este no es el primer especial dedicado al programa tropical. Mitele Plus ya lanzó, donde mostró una parte del proceso del casting, dio a conocer a sus solteros y añadió un making of. Se espera que 'Y ahora... La isla de las tentaciones' sea una especie de

Este cambio se produce tras una semana fatídica para 'Sálvame sandía': el programa pierde sangre a chorros, con una bajada del 11,8% el lunes 12 de septiembre al 9,4% el jueves 15. Anotó una de sus cifras más baja el día 14, con menos de 800.000 espectadores. El viernes, la cadena se vio obligada a no ahondar en el desastre, sustituyendo esta última franja de 'Sálvame' por el partido de baloncesto Alemania-España del Eurobasket 2022.

Sandra Barneda, en 'Rumbo a La Isla de las Tentaciones'

Todos bailan

Así las cosas, Telecinco repite la estrategia y sacrifica el 'Sandía' una vez más a los dioses de la audiencia, con la esperanza de que 'La isla', campeona en este campo, ayude a remontar la última hora de la tarde. Esta es la última estrategia anotada en una infinita lista de recolocaciones. La anterior ha sido la vuelta de 'Sábado deluxe' anunciada por María Patiño, esquivando así un viernes en el que, al parecer, reinará 'La Voz' a partir del 23 de septiembre.