Telecinco traslada 'Romi' a la noche de los lunes tras su discreto estreno

Por Fidel Conejero |

Telecinco vuelve a mover ficha con 'Romi'. Apenas una semana después de su estreno en la noche de los domingos, la cadena ha decidido reubicar la serie protagonizada por María Cerezuela y Natalia Millán que, por ahora, pasará a emitirse los lunes en prime time. El cambio llega después de que la ficción debutara con un 5,5% de cuota de pantalla en su primer episodio y mejorara ligeramente hasta el 5,8% en el segundo, unas cifras discretas para una de las principales apuestas de ficción del verano en Telecinco.

La modificación ya se ha hecho efectiva este domingo. En lugar de continuar con la emisión de la serie, Telecinco ha programado 'Universo Calleja', que tampoco ha logrado mejorar los resultados de la franja al registrar un 5,5% de share, igualando el dato del primer episodio de 'Romi' y quedándose tres décimas por debajo del segundo episodio emitido de la ficción.

Edurne Azkarate y María Cerezuela en la serie 'Romi'

'Romi' cambia de noche tras un estreno marcado por los cambios de programación

La serie ya había vivido unantes incluso de su estreno en abierto. Inicialmente, Telecinco anunció su llegada para el, peroapenas unos días antes de su emisión y sustituyó su hueco por la, protagonizada por George Clooney . Tras permanecer cerca de un mes desaparecida de la programación, finalmente

Disponible al completo en Prime Video, 'Romi' consta de ocho episodios y sigue a una detective privada con discapacidad auditiva postlocutiva interpretada por María Cerezuela, ganadora del Goya por "Maixabel". Junto a ella, Natalia Millán da vida a una inspectora de la Ertzaintza con la que deberá resolver un caso que reabre las heridas de un suceso ocurrido veinte años atrás. El reparto se completa con Edurne Azkarate, Unax Ugalde, Elena Irureta, Asier Etxeandia, Iñaki Font, Alvar Gordejuela, Mikele Urroz y Verónika Moral.