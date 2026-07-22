Telecinco anuncia el estreno de 'Romi' tras cancelar su llegada hace un mes

Por Fidel Conejero |

Telecinco ha decidido recuperar uno de los estrenos que quedaron en el aire al comienzo del verano. Después de anunciar su llegada para el pasado 28 de junio y retirarla de la programación apenas unos días antes de su emisión, la cadena estrenará finalmente 'Romi' el próximo domingo 26 de julio, tal y como informa el grupo en su página web. La serie protagonizada por María Cerezuela y Natalia Millán ocupará el prime time casi un mes después de la fecha inicialmente prevista.

La ficción estaba llamada a tomar el relevo de 'Supervivientes' en la noche de los domingos. Sin embargo, Mediaset modificó sus planes a última hora y sustituyó su estreno por la película "Los Descendientes", protagonizada por George Clooney. Desde entonces, 'Romi' desapareció de la parrilla sin que la cadena ofreciera explicaciones sobre el cambio ni anunciara una nueva fecha de emisión, hasta ahora.

La serie, que fue presentada en el South International Series Festival de Cádiz y pudo verse el pasado año en Prime Video, consta de ocho episodios de alrededor de 70 minutos y fue rodada en Bilbao y sus alrededores.

Una detective privada marcada por un suceso de su infancia

María Cerezuela, ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación por, interpreta ena una joven detective privada cony usuaria de. Gracias a suy a su dominio de las microexpresiones y el lenguaje no verbal, consigue resolver los casos que llegan a la agencia para la que trabaja desde una perspectiva diferente.

Junto a ella, Natalia Millán da vida a Alaia, una inspectora de la Ertzaintza y madre de la protagonista. La relación entre ambas está marcada por la muerte de Bixente, marido de Alaia y padre de Romi, fallecido veinte años atrás en una explosión en la que la propia protagonista perdió la audición. Cuando una nueva investigación las obliga a colaborar, madre e hija comienzan a descubrir secretos que pondrán en duda la versión oficial de aquel suceso y cambiarán por completo la imagen que tenían del pasado.

Además de Cerezuela y Millán, el reparto reúne a Edurne Azkarate, Unax Ugalde, Elena Irureta, Asier Etxeandia, Iñaki Font, Alvar Gordejuela, Mikele Urroz y Verónika Moral. De no haber nuevos cambios, Telecinco recupera con este estreno una de las apuestas de ficción que había quedado pendiente tras los últimos cambios en su programación y apuesta para sus noches dominicales con una serie que combina investigación criminal, drama familiar y un misterio que se desarrolla a lo largo de toda la temporada.