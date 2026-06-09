La tercera temporada de 'The Last of Us' paraliza su rodaje de forma repentina

Por Fidel Conejero |

La producción de la tercera temporada de 'The Last of Us' ha entrado en una pausa temporal apenas unos meses después de arrancar sus grabaciones. La ficción de HBO, basada en la exitosa saga de videojuegos desarrollada por Naughty Dog, ha interrumpido su rodaje entre el 1 y el 28 de junio, según informa ScreenRant y tal y como figura en los registros oficiales de producciones audiovisuales de la provincia canadiense de Columbia Británica.

La serie, que aparece registrada bajo el nombre en clave 'Calm Current', comenzó a grabar sus nuevos episodios el pasado 2 de marzo en Vancouver y mantiene por el momento su fecha prevista de finalización para el próximo 27 de noviembre.

Aunque la interrupción ha llamado la atención, diversas fuentes apuntan a que se trata de una pausa contemplada desde el inicio de la producción y no de un contratiempo inesperado. No obstante, HBO no ha ofrecido explicaciones oficiales sobre los motivos concretos de este parón temporal. Algunos medios apuntan a que podría estar relacionado con la celebración de varios encuentros del Mundial de Fútbol 2026 en las zonas próximas a las localizaciones utilizadas por la serie.

'Convergencia' de 'The Last of Us'

El protagonismo de Abby centrará gran parte de la tercera temporada

Tras los acontecimientos de la segunda entrega, al igual que sucede en el videojuego, la tercera temporada cambiará de perspectiva para centrarse en Abby, el personaje interpretado por Kaitlyn Dever. La nueva tanda de episodios profundizará en su historia personal y mostrará acontecimientos que transcurren en paralelo a los ya vistos desde el punto de vista de Ellie.

La trama abordará, entre otros aspectos, las consecuencias de la muerte de su padre en manos de Joel (Pedro Pascal), su recorrido por Seattle y el camino que la lleva a cruzarse con Ellie (Bella Ramsey) y el propio Joel. Además, la ficción continuará explorando el conflicto entre el Frente de Liberación de Washington (WLF) y los Serafitas, dos de las facciones más relevantes del universo creado por Naughty Dog.

Uno de los fenómenos televisivos de la década

Desde su estreno en 2023, 'The Last of Us' se ha consolidado como uno de los fenómenos televisivos de la década. Su primera temporada cerró su emisión en Estados Unidos con 8,2 millones de espectadores en el episodio final y superó posteriormente los 30 millones de espectadores por capítulo en consumo acumulado. La segunda temporada ha mantenido el interés del público y, según los datos difundidos por Warner Bros. Discovery, registró aproximadamente 37 millones de espectadores globales por episodio.

El éxito también se ha reflejado en la temporada de premios, aunque tan solo en número de candidaturas. La primera entrega obtuvo 24 nominaciones a los premios Emmy, incluidas las candidaturas a mejor serie dramática y las nominaciones interpretativas para Pedro Pascal y Bella Ramsey. La segunda temporada sumó 16 nuevas nominaciones a los Emmy reforzando el estatus de una adaptación que ha conseguido trasladar con éxito a la pequeña pantalla una de las franquicias más populares de la historia reciente de los videojuegos.