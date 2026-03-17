'The Last of Us' ficha a Patrick Wilson para interpretar a un personaje clave en la tercera temporada

Por Alejandro Rodera |

'The Last of Us' avanza en la preproducción de su tercera temporada, que atravesará un prisma distinto al empleado hasta el momento. Después de los eventos de la segunda entrega, que mostraba a Ellie recorriendo un descarnado viaje de venganza, la siguiente tanda, que podría ser la última, prestará especial atención a la historia de Abby.

Así pues, la ficción tiene que amoldarse a la nueva perspectiva y ajustar su reparto en consecuencia. En ese sentido, HBO ha movido ficha al acometer varios fichajes y ascensos entre los intérpretes ya implicados. Según adelanta HBO, el apartado de incorporaciones se ha ampliado con la llegada de Patrick Wilson y Jason Ritter. Ambos contarán con roles secundarios, puesto que Wilson dará vida al padre de Abby, Jerry, y Ritter interpretará a Hanley, un soldado del Frente de Liberación de Washington.

Jason Ritter llega a 'The Last of Us'

Previamente, Ritter ya había aparecido en 'The Last of Us' como un Chasqueador en el quinto episodio de la primera temporada, aunque aquel fue un papel sin acreditar que le permitió compartir proyecto con su esposa, Melanie Lynskey. En esta ocasión, tendrá la oportunidad de meterse en la piel de un personaje con un cierto desarrollo, al que ha accedido mientras sigue destacando en el elenco de 'Matlock'.

Tati Gabrielle, Ariela Barer y Spencer Lord junto a Kaitlyn Dever en 'The Last of Us'

Mayor protagonismo

Por su parte, Wilson no se prodiga tanto por la televisión, por lo que. En la pantalla grande le hemos podido ver en la franquicia ' Expediente Warren ' y en títulos como ' Jay Kelly ' o ' Aquaman y el reino perdido '. Para encontrar su último papel de peso en televisión hay que remontarse a 2015, cuando

En cuanto al tema de los ascensos, los elegidos para ver incrementado su tiempo en pantalla han sido Ariela Barer, Tati Gabrielle y Spencer Lord, que ya aparecieron en la segunda temporada como Mel, Nora y Owen, los compañeros de Abby. Junto a ellos regresarán Bella Ramsey, Isabela Merced, Gabriel Luna y Jeffrey Wright, mientras que Jorge Lendeborg Jr. sustituirá a Manny tras la marcha de Danny Ramirez y Clea DuVall irrumpirá para interpretar a una serafita.