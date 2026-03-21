'The Last of Us' anuncia dos fichajes fundamentales para la tercera temporada

Por Alejandro Rodera |

'The Last of Us' ha rematado la semana con otros dos fichajes. Pocos días después de desvelarse la incorporación de Jason Ritter y Patrick Wilson, la ficción de HBO ha sumado a sus filas a dos actrices que tendrán especial relevancia en la tercera temporada, la cual estará centrada en el punto de vista de Abby tras haberla conocido en primera instancia como némesis de Ellie.

Como informa Deadline, el equipo de la producción ya ha seleccionado a las intérpretes que darán vida a Yara y Lev, dos serafitas que guardarán un estrecho vínculo con el personaje de Kaitlyn Dever. Las actrices elegidas han sido Michelle Mao y Kyriana Kratter, que vienen de participar en proyectos de alto perfil. Mao ha aparecido en la cuarta temporada de 'Los Bridgerton' como Rosamund Li, mientras que Kratter, pese a su corta edad, ya ha trabajado en títulos como 'Tripulación perdida' o 'United States of Al'.

Yara y Lev en 'The Last of Us Parte II'

Ambas coincidirán para explorar la compleja historia de Yara y Lev, cuyas identidades individuales chocarán frontalmente con las radicales convicciones de la comunidad serafita. En especial, Lev tendrá un gran peso en el viaje de Abby y, como apunta el medio citado previamente, desde HBO se ha acometido un casting inclusivo para dar con la opción ideal entre intérpretes de diferentes orígenes y bagajes.

Michelle Mao y Kyriana Kratter se suman a 'The Last of Us'

¿El final de 'The Last of Us'?

Estos dos fichajes arrojan luz sobre la composición del elenco protagonista de la tercera temporada de 'The Last of Us', queantes de acometer su rodaje. Junto a los recién llegados, al igual que Ariela Barer Spencer Lord , quienes volverán a interpretar a Mel, Nora y Owen. Por su parte, Bella Ramsey Jeffrey Wright también regresarán en sus respectivos roles.

Aunque todavía falta una confirmación oficial al respecto, todo apunta a que la tercera temporada de 'The Last of Us' podría ser la última. "Ciertamente, parece que será así", aseveró Casey Bloys, presidente y CEO de Contenidos de HBO y HBO Max, a finales de enero. No obstante, previamente el showrunner Craig Mazin llegó a asegurar que "no hay manera de completar esta narrativa en una tercera temporada", por lo que el destino de la ficción sigue en el aire.