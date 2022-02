El universo Rocío Carrasco sigue dando mucho de qué hablar, y en 'Viva la vida' lo saben muy bien. Siendo este el tema central del programa, a los pocos minutos de comenzar, se vertieron unas palabras que molestaron en gran medida a Terelu Campos, provocando su marcha del plató con un gran enfado.

Terelu hablando en 'Viva la vida'

Todo comenzó cuando Emma García preguntó a los colaboradores sobre la nueva entrega emitida de 'Montealto: Regreso a la casa'. Una vez llegó el turno de Diego Arrabal, aseguró tajantemente que Rocío Carrasco "está ensuciando la memoria de su madre", algo que molestó mucho a Campos.

Acto seguido, y cuando Arrabal sintió la molestia que estaba provocando sus palabras a algunas de las colaboradoras, entre ellas Terelu Campos, aprovechó para atacarlas: "¿Me dejáis hablar por favor? Parecéis las supertacañonas", decía el paparazzi, refiriéndose también a Isabel Rábago, Pilar Vidal y Terelu Campos como "el trío", siendo el detonante que provocó la espantada de la hija de María Teresa Campos.

La tensión fue aumentando poco a poco, cuando la madre de Alejandra Rubio argumentó: "Ya está bien. ¿Por qué se le permite siempre faltar el respeto a sus compañeros? Yo no voy a tener que aguantar que este señor me meta en el saco que le salga del mismísimo", decía la colaboradora. Emma García intentó poner algo de paz, pero no tuvo mucho éxito, ya que Campos abandonó el plató con un tajante "hasta aquí".

Emma García, muy seria

La presentadora de 'Viva la vida' no esperaba esa reacción de su colaboradora, respondiendo de una manera inesperada: "Tampoco creo que sea para tanto". García intentó salvar al paparazzi, asegurando que ella estaba "para poner un poco de orden y para que todo el mundo pueda dar su opinión. Nos guste o no nos guste", decía también García, consiguiendo minutos después que Terelu Campos regresara al plató.