Terelu Campos se enfada por una broma hacia su familia: "No me hace ni puta gracia"

Los problemas y los dramas de la familia Campos son bien conocidos. Y aunque parece que las hermanas, Terelu Campos y Carmen Borrego, han desviado la atención de los focos, siguen siendo objeto para bromas y burlas. Una de ellas vino durante 'Sálvame', cuando los colaboradores comentaban la esperada boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo.

Terelu Campos y Raúl Triguero en 'Sálvame'

El programa detenía la conexión en directo de la celebración para informar sobre elque tiene en Canarias. El reportero Raúl Triguero empezaba la conexión desde la vivienda de la colaboradora para contar los últimos detalles de lo ocurrido: "", comenzaba. "bueno, pues ya os digo que, os supera a vosotras, y supera a cualquiera que se le ponga por delante".

María Patiño llamaba la atención del reportero, que se excusaba diciendo: "Es por poner un poco de humor en este drama, porque lo está pasando muy mal". Sin embargo, Terelu Campos saltó a la defensiva asegurando que "no me hace ni puta gracia", visiblemente enfadada.

Una broma de mal gusto

Arrepentido, el reportero pidió perdón por si sus palabras habían molestado a las hijas de María Teresa Campos, a pesar de ser una broma muy recurrente en el programa. Terelu, por su parte, quiso asegurar que el enfado no iba hacia él directamente: "Raúl, te lo he puesto en un mensaje: lo que he dicho no iba dirigido a ti. Creo que lo sabes porque, además, te lo he escrito", le decía la presentadora.