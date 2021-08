Terelu Campos tacha de mentirosa a Olga Moreno: "No me conmueve, veo falta de verdad"

Una de las personas que faltaban por opinar sobre la aparición de Olga Moreno en 'Ahora, Olga', el programa especial producido por Bulldog TV, era Terelu Campos. La colaboradora, que siempre se ha mostrado muy crítica con la mujer de Antonio David Flores, ha mantenido su postura y ha tachado de mentirosa a la ganadora de 'Supervivientes 2021'.

Terelu Campos y Olga Moreno

"A mí no me conmueve. Lo que veo es falta de verdad. No todo es una cuestión de fe, hay una realidad", aseguraba Terelu Campos, respondiendo a Toñi Moreno en 'Viva la vida'. "Decir que hay una persona que no sabe que su madre se casa, que no sabe ni el día y que le invitan por burofax", añadía la hija de María Teresa Campos, defendiendo de nuevo a Rocío Carrasco.

"En qué cabeza cabe que alguien pueda creerse que a ti se te olvide recoger a una persona. Que tú no sepas cuándo te toca un hijo. ¿Eso en qué cabeza cabe?", se cuestionaba Campos, haciendo referencia a los conflictos que surgieron con David Flores. "Hay una clarísima premeditación. El daño se lo lleva el que menos merece", sentenciaba la hermana de Carmen Borrego.

Tiene testigos

Otro de los asuntos con los que Terelu Campos azotó a Olga Moreno fue con el momento en el que, según cuenta la hija de Rocío Jurado, la sevillana evita que David Flores vea y salude a su madre en los pasillos de un juzgado. "Eso de que le dijo a Rocío de que si no iba a saludar a su hijo no se ha producido en la vida. Y pongo mis dos manos en el fuego y las mantengo y no me quemo. Hay testigos. Rocío Carrasco no estaba sola", declaraba Terelu Campos.