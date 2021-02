The Roop representará a Lituania en Eurovisión 2021 con el tema "Discoteque"

No ha habido sorpresas; Lituania ha reelegido al grupo The Roop, quienes habrían sido sus representantes en el cancelado certamen de 2020, para representar al país en el próximo Festival de Eurovisión 2021. La banda lituana ha logrado reunir la máxima puntuación de jurado y público en la preselección' Pabandom Is Naujo!' y han asegurado, una vez más, su participación en el certamen.

The Roop representará a Lituania en Eurovisión 2021

Por el éxito del que finalmente ha sido el tema elegido para representar a Lituania en Eurovisión 2021, "Discoteque", el resultado no ha asombrado a nadie. La canción ya había logrado alcanzar el número uno en ventas en todo el país y romper récords de reproducciones en Spotify, por lo que se veía poco probable un sorpasso a última hora de alguno de los otros cinco competidores que llegaron a la final del proceso de selección.

La banda se ha impuesto a las otras 20 candidaturas que optaban a representar al país este año en el certamen. Lo han logrado, además, rompiendo el récord histórico de televoto del público (llamadas y mensajes SMS), alcanzando a un 86,6% del total de todos los votos enviados. Con la máxima puntuación de audiencia y jurado (compuesto por ocho profesionales del medio), The Roop se ha asegurado su puesto en las semifinales del festival.

Lituania en el Festival de Eurovisión

Lituania tratará de hacerse, gracias a The Roop, con su primera victoria en el Festival de Eurovisión. En 2019, el representante lituano, Jurij Veklenko, se quedó a las puertas de la gran final por tan solo un punto con su tema "Run with the lions". La mejor clasificación histórica de la banda se encuentra en un sexto puesto, conseguido en 2006 por la banda LT United con la canción "We are the winners".