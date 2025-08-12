Por Redacción |

Pablo González Batista conectaba en directo con Roni Kaplan, portavoz de LAS Fuerzas de Defensa de Israel, en la versión veraniega de ' Todo es mentira '., al que denominaba guerra.

"El objetivo de Israel no es ocupar Gaza, sino liberarla de los terroristas de Hamás. Dada la negativa de Hamás de desarmarse, Israel debe complementar sus operaciones y así llegar a los objetivos en la guerra, que es devolver a secuestrados y que Hamás no pueda volver a hacer un 7 de octubre", exponía Kaplan, mientras una Esperanza Aguirre apoyaba su discurso con un "'¡Exacto!".

Conexión de 'Todo es mentira' con Roni Kaplan y Emilio Delgado

Entre las críticas vertidas hacia el programa, la audiencia destacaba la ausencia de crítica por parte del presentador y de los colaboradores presentes en el plató, quienes no rebatieron prácticamente ningún argumento de Kaplan. Sin embargo, Emilio Delgado, portavoz Adjunto de Más Madrid y colaborador del propio programa, entraba también en directo minutos después, poniendo por fin el contrapunto a la situación que se estaba viviendo en el formato de Cuatro.

"Creo que el primer error es colocar a discutir las posiciones de quienes estamos denunciando un genocidio con las de quienes lo están perpetrando, porque no son posiciones morales equiparables y creo que es un error de bulto, compañeros de 'Todo es mentira', os quiero mucho, os tengo muchísimo cariño, ya lo sabéis, pero creo que no es de recibo", decía Emilio Delgado, dándole un tirón de orejas el programa en el que colabora por dar voz, durante más de veinte minutos, sin apenas rebatir la postura de Kaplan.

La respuesta de Emilio Delgado

"Allí no hay una guerra. El estado palestino no tiene tanques, no tiene armada, no tiene aviones, no tiene ejército regular. Tiene unos cuantos miles de terroristas de Hamás, que por cierto, los cuales todos hemos denunciado y condenado al grupo terrorista Hamás. Ahora bien, denunciar un genocidio no es una posición ideológica, denunciar un genocidio es una obligación legal", argumentaba Delgado.

'Todo es mentira' entrevista a Emilio Delgado y Roni Kaplan

"El objetivo no es acabar con Hamás ni liberar a los rehenes, el objetivo es quedarse con la franja de Gaza", añadía Delgado, insistiendo en la intencionalidad de Israel. Kaplan se quedaba entonces sin tiempo para responder, mientras que el portavoz de Más Madrid reaccionaba de la siguiente manera: "Yo con el portavoz de unas fuerzas armadas que disparan a niños y civiles indefensos no tengo nada de qué hablar".