'Todas las de la ley' arrasa pese a sus pésimas críticas y Kim Kardashian responde a la prensa

Por Alejandro Rodera |

'Todas las de la ley' ha sobrevivido al aluvión de críticas negativas que rodearon a su lanzamiento, que tuvo lugar el martes 4 de noviembre tanto en Hulu como en Disney+. La prensa especializada le dedicó todo tipo de comentarios contrarios a la nueva serie de Ryan Murphy, llegando a esgrimir puntuaciones de cero estrellas que han derivado en paupérrimas medias en agregadores de reseñas como Metacritic o Rotten Tomatoes, donde atesora un 19/100 y un 5%, respectivamente.

Aun así, el público no se ha sentido desanimado por esas críticas y ha acudido en masa para comprobar de primera mano los atributos de la propuesta protagonizada y producida por Kim Kardashian. Tanto es así que, como recoge Deadline, 'Todas las de la ley', ha logrado el mejor lanzamiento de una serie original de Hulu en los tres últimos años al amasar 3,2 millones de visualizaciones a nivel global en sus tres primeros días.

El estelar reparto de 'Todas las de la ley'

Por tanto, la popularidad de Kardashian y el sello de Murphy han prevalecido sobre la opinión generalmente adversa de la prensa. En cualquier caso, la ficción tendrá que seguir demostrando ese enganche en las semanas venideras, ya que por ahora tan solo están disponibles sus tres primeros episodios. Las entregas restantes se irán lanzando cada martes hasta que la temporada inicial culmine en diciembre.

Sarah Paulson, Kim Kardashian y Niecy Nash en 'Todas la de la ley'

La reacción de Kardashian

'Todas las de la ley' sigue los pasos de varias abogadas especializadas en divorcios que, hartas de la hegemonía masculina en su oficio,. Kardashian lidera ese grupo junto a Naomi Watts Niecy Nash , aunque, ya que el reparto lo completan estrellas de la talla de Sarah Paulson

Las duras críticas, que llegaron a afirmar que 'Todas las de la ley' "podría ser la peor serie de la historia", han sido convertidas en un componente más del marketing del proyecto. De hecho, la propia Kardashian ha compartido varios de esos comentarios junto a otros de los espectadores a través de un post de Instagram, la red social en la cuenta con más de 350 millones de seguidores. Además, ha rematado esa publicación haciendo una pregunta cargada de ironía: "¿Ya habéis visto la serie más aclamada del año por parte de la crítica?".