Ryan Murphy y Kim Kardashian se estrellan con 'Todas las de la ley': "Podría ser la peor serie de la historia"

La abundancia de series es tal que resulta muy complicado destacar por encima del resto. Aun así, la nueva creación de Ryan Murphy, 'Todas las de la ley', ha conseguido desmarcarse del resto, aunque seguramente no de la forma deseada por sus responsables. Y es que el drama legal protagonizado y producido por Kim Kardashian ha llegado a Hulu y Disney+ con una respuesta absolutamente contraria por parte de la prensa especializada, que le ha dedicado reseñas con muchísimas más sombras que luces.

De hecho, tan solo hay que echar un vistazo a las páginas de la ficción, estrenada el martes 4 de noviembre, en los principales agregadores de críticas para apreciar esta pésima recepción. En Metacritic, 'Todas las de la ley' ha promediado un paupérrimo 18/100 a partir de las nueve reseñas recogidas, mientras que en Rotten Tomatoes la cifra es aún más llamativa, ya que no ha rascado ningún comentario positivo y, por tanto, ha conseguido la puntuación "perfecta": un 0%.

El reparto principal de 'Todas las de la ley'

Esas dos muestras exhiben la opinión general por parte de la prensa, principalmente de la angloparlante, pero todo se agrava aún más si acercamos la lupa a las diferentes críticas. Para empezar, The Times, que le otorga un 0/5, arranca con fuerza con un titular que no deja margen para la duda ("Esta podría ser la peor serie de la historia") y después apunta que pese a presentarse como una "fábula feminista sobre enérgicas abogadas que se vengan de crueles hombres ricos", la serie acaba siendo un "monumento repugnante a esa misma codicia".

Niecy Nash-Betts y Kim Kardashian en 'Todas las de la ley'

Constelación de abogadas

Por su parte, The Guardian la tacha de "" y llega a asegurar que "es tan horrible que". Y entre el desfile de piropos también hay duros comentarios dedicados a Kardashian, que vuelve a trabajar con Murphy tras haber coincidido en ' American Horror Story '. ", lo cual es exactamente lo que el guion, también rígido e inexpresivo, merece", sentencia The Hollywood Reporter.

Quien quiera comprobar si todas esas reflexiones están justificadas, puede hacerlo en Disney+, donde ya están disponibles los tres primeros episodios de 'Todas las de la ley'. Junto a Kardashian, la serie cuenta en su elenco principal con Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Sarah Paulson y Glenn Close, que encabezan esta historia sobre un bufete de abogadas especializadas en divorcios que, tras haber estado sometidas por un sistema masculino, deciden ser ellas quienes lleven las riendas.