Por Fernando S. Palenzuela |

Dicen que cuando una nueva suprema florece, la antigua se marchita. Sin embargo, la suprema por antonomasia sigue muy activa. Después de un largo periodo de ausencia en 'American Horror Story', Ryan Murphy ha confirmado que Jessica Lange está de vuelta en la esperada decimotercera temporada de la franquicia. Esto supone la vuelta de una de las actrices más queridas de la saga.

El creador aprovechó el día de Halloween para compartir una publicación en su cuenta de Instagram en la que avanzaba los créditos de la temporada 13 de 'American Horror Story'. De entre todos ellos destacó el último, el de Jessica Lange, y es que la actriz, que ganó dos premios Emmy por su trabajo en 'Murder House' y 'Coven', regresa después de siete años y cuatro temporadas de ausencia.

Sarah Paulson y Evan Peters vuelven a 'American Horror Story'

Lo cierto es que la intérprete solo ha participado en cinco de las 12 temporadas ya emitidas, pero su labor ha sido tan remarcada que se ha quedado en el imaginario de los fans. Jessica Lange comenzó de la mano de Ryan Murphy esta antología, en la que estuvo presente durante las cuatro primeras partes. A partir de ahí se bajó del proyecto y solo volvió en 'Apocalypse', que unía los mundos de 'Murder House' y 'Coven'.

Ariana Grande junto a Emma Roberts y Billie Lourd en 'Scream Queens'

Otros dos esperados regresos y un debut

Además de los intérpretes que conforman el reparto principal del proyecto, Ryan Murphy también ha confirmado cuándo se estrenará la decimotercera temporada de 'American Horror Story'. Según la publicación antes mencionada,. Esta será, en suma, la tanda con más tardanza en emitirse respecto a la anterior, pues 'Delicate', la número 12,

La vuelta de Jessica Lange ha copado los principales titulares, pero no es el único regreso destacado al universo de 'American Horror Story'. Los dos primeros nombres que forman ese casting son los de Sarah Paulson y Evan Peters, quienes también están de vuelta después de dos temporadas de ausencia. Son dos de los intérpretes más vinculados a la franquicia, pues además de estas dos tandas solo faltaron a la novena, '1984'.

Entre el reparto de 'AHS 13' aparecen Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman. A ellas se les une un debut en la antología, pero que ya ha trabajado junto a Ryan Murphy: Ariana Grande. La actriz y cantante, nominada al Oscar por su trabajo en 'Wicked', se une a 'American Horror Story' por primera vez, pero ya formó parte de 'Scream Queens', donde la muerte de su personaje a manos del Diablo Rojo dejó una de las escenas más hilarantes de la cultura pop.