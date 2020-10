Todos los estrenos de Amazon Prime Video en noviembre de 2020

Tras cerrar el mes de octubre con tres títulos originales tan dispares como 'Truth Seekers', 'Utopía' y 'El Desafío: ETA', Amazon Prime Video se enfrenta a un noviembre mucho menos poblado de producciones propias. Aun así, el servicio de streaming del gigante del comercio añadirá a su catálogo interesantes propuestas, tanto en el ámbito cinematográfico como en el de las series.

Las principales apuestas originales de Prime Video serán el documental 'Ferro', que navega por la vida del cantante italiano Tiziano Ferro, y la película 'Uncle Frank', que supone el retorno de Alan Ball, guionista de "American Beauty", a la dirección cinematográfica. En esta ocasión, el creador de 'True Blood' y 'A dos metros bajo tierra' narra un relato de apertura mental en plena década de los setenta.

Vicky Luengo y Belén Rueda en 'Madres'

En cuanto a las novedades patrias, Amazon recurre una vez más a la producción original de Mediaset para nutrir su catálogo. Tras lanzar la primera temporada de 'Madres' en mayo, ahora llega el turno de la segunda, que se podrá ver antes en la plataforma de streaming que en Telecinco. Por último, también aterrizan en el servicio películas tan reconocidas como "Bohemian Rhapsody" o "Misión imposible: Fallout".

Estrenos de series

- 'This Is Us' (Temporada 4 - 1/11)

- 'Harrow' (Temporada 2 - 2/11)

- 'Todo por el juego' (Temporada 1 - 6/11)

- 'Madres' (Temporada 2 - 13/11)

- 'Agencia de asuntos mágicos' (Temporada 1 - 15/11)

- 'Motherland: Fort Salem' (Temporada 1 - 20/11)

Estrenos de películas

- "Jexi" (5/11)

- "Match Point" (5/11)

- 'Ferro' (6/11)

- "Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas" (7/11)

- "Identidad borrada" (9/11)

- "Misión imposible: Fallout" (21/11)

- "Aquaman" (26/11)

- "Bohemian Rhapsody" (26/11)

- "The Equalizer 2" (30/11)