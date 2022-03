Tom Brusse visitaba por unos días la casa de 'Secret Story 2', lugar al que acudió con otros personajes del Universo Mediaset, concretamente con Miriam Saavedra y Víctor Sandoval. Sin embargo, no fue un camino fácil, ya que no fue capaz de respetar a su pareja, confesando su atracción por Sara Cruz, la última incorporación del reality de Zeppelin.

Tom Brusse y Sarah

En la décima gala, Tom Brusse acudió al cubo, donde le esperaba una llamada de su entonces novia Sarah, que entraba en directo desde Dubái. Desde el principio, la joven expresó todo el daño que le había hecho, describiendo las duras imágenes que había tenido que presenciar: "Me revuelve esto. No te entiendo. No te reconozco", decía entre lágrimas, mientras el enfado empezaba a notarse en su expresión facial.

La francesa, que no podía parar de llorar, daba sus explicaciones a Brusse mientras este cubría su cara con unas gafas de sol, sin articular palabra: "Contacté con el exterior y nadie te reconoce ahora mismo. En 24 horas te veo con otra chica, sabes que estoy sola en Dubái", aseguraba desesperada. "¿Me estás dejando delante de todo el mundo?", preguntó sorprendida, al tiempo que Brusse no supo cómo salir del momento. "Lo siento mucho, no estoy bien. Lo siento", sentenció.

Tom Brusse ha finalizado su relación con Sarah ???? ¿Qué pasará ahora con la otra Sara? #SecretGala9 pic.twitter.com/WTlRYEKAr4 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 17, 2022

Su inestabilidad amorosa

En otras ocasiones, a Tom Brusse sí le ha tocado sufrir por amor. Sin ir más lejos, en 2021 Sandra Pica quiso terminar la relación con el también concursante de 'La isla de las tentaciones 2' durante su estancia en 'Supervivientes 2021'. Cabe destacar que el reality amoroso tampoco le sirvió para consolidar su amor un año antes, siéndole infiel a Melyssa Pinto. Para el recuerdo queda el ya mítico: "¡Tom Brusse, eres un desgraciado!".