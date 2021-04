Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI tiene que ver con patologías relacionadas con la salud mental. Así lo mantiene la comunidad científica y prueba de que nadie es inmune a ello, Toñi Moreno se ha lanzado a contar lo que ha sufrido a raíz de una depresión. La periodista se abre en canal para narrar cómo su vida se desmontaba poco a poco hasta "tocar fondo", sin embargo, con valentía y ayuda se enfrentó a ello para salir adelante reforzada y con más ganas que nunca.

Toñi Moreno

Moreno ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram, resplandeciente y con brillo en su mirada tras haberlo superado, aquellos males que provocaron uno de los peores momentos de su vida: "Hace cinco años yo me quedo sin trabajo, con una depresión como un caballo en mi casa", comienza exponiendo. Sin embargo, a los problemas laborales terminó por sumarse una mala praxis profesional que tuvo que ver con su entonces asesor fiscal: Me quedé sin un euro. No tenía dinero, no tenía trabajo, ni perspectiva", continúa comentando con gestos de incredulidad.

En situaciones así, el mundo se viene abajo. Todo lo que la comunicadora había construido se había tambaleado demasiado hasta caer, pero su vida sentimental terminó por erigirse como la gota que colmó el vaso: "Había tenido una ruptura muy gorda. Era como el peor año de mi vida". Sin nada que perder, Toñi Moreno se lanzó a buscar ayuda: no tenía recursos económicos para pagarlo, pero se acercó a un centro de coaching, donde decidieron regalarle el curso: "La vida me lo devolverá", comentó el profesional sanitario.

Ese fue el punto de inflexión en la difícil situación de la presentadora. Asimismo, lanza un mensaje de apoyo a todo el que puede sentirse en un punto similar a lo que le ocurrió: "Es importante pedir ayuda, cuéntalo, desahógate", comenta, para añadir después que es fundamental no enrocarse en lo negativo. Como muchos psicólogos mantienen y ella misma confirma, esos "son los mensajes que nos damos a nosotros mismos".

"Siento que puedo con todo"

Una de las cosas que menciona con la que se le ilumina la mirada tiene que ver con la llegada de su hija: "El crack de mi cabeza fue cuando dejé de culpar las circunstancias del exterior y ver que la solución estaba en mí", afirma justo antes de asegurar que su motivación fue su hija. Tras estos episodios, la comunicadora asegura que siente que "puede con todo". No obstante, quiere aclarar que "no pasa nada por tocar fondo", después de eso, solo queda resurgir.