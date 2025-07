Por Roberto Ponce López |

Este canal de YouTube no ha sido mencionado por Moreno, quien sí dijo: "Alguien ha publicado que yo podía tener un tumor y la realidad es que es absolutamente falso". De esta manera aclaró el tema de forma cristalina y tajante, queriendo poner en contexto a los espectadores de Canal Sur.

Tras ello, Toñi Moreno explicó cómo pudo salir una noticia así sobre ella, y es que en su visita al pódcast de 'Gente Maravillosa' narró una experiencia que tuvo hace muchos años. En ella, comentaba que fue operada para extraerle una mioma. Sin embargo, ella dejó muy claro que aquello no le ha acarreado ninguna secuela. Además atacó a quien hubiese inventado aquello. "Alguien que quiere tener visualizaciones en YouTube ha dicho que Toñi Moreno tiene un tumor. Pues no, afortunadamente estoy bien", aclaró.

"No quiero dar ni el nombre de la persona que lo ha publicado, porque lo que pretenden este tipo de acciones, es eso, el clickbait", dijo sobre esa persona que había querido difundir una noticia falsa para ganar visitas, sin pensar en el daño que pudiera hacer a los allegados de la presentadora.

La preocupación de sus familiares y amigos

Toñi Moreno aclaró todo esto en su programa, ya que contó que había estado recibiendo llamadas por parte de gente cercana a ella con preocupación por su estado de salud. "Todo no vale. Aquí que todos utilizan sus mañas para atraer y todo me parece bien dentro de una moral. Con la salud no me gustaría que jugaran, primero porque tengo una madre de 80 años y mucha gente que me quiere, y segundo porque estoy más sana que una pera", decía, antes de seguir con el programa del Canal Sur.

Además de ello, relató cómo había pasado la jornada anterior al programa después de que se publicara esa información fraudulenta. "Ayer se me caía el teléfono de gente que me quiere, que me quiere bien, de compañeros de la profesión, preguntándome por mi estado de salud", explicó sobre ello.