'Top Chef: dulces y famosos' emitió el miércoles 4 de marzo un nuevo episodio que llevó al límite a todos sus participantes. El concurso afrontaba una nueva semana que trajo consigo la expulsión de uno de los concursantes más divinos del programa. Tote Fernández acabó abandonando las cocinas del programa tras una noche de mucha tensión.
En la primera prueba, Belén Esteban se convirtió en la ganadora de un reto que agobió a algunos compañeros. "No quiero llorar por una tarta y, sin embargo, estoy llorando por una tarta", decía Luis Merlo mientras el resto de los participantes trataba de sacar adelante el postre. En la siguiente prueba, el jurado optó por una elaboración inclusiva, con un postre apto para celíacos y veganos que los concursantes tendrían que realizar en parejas.
Al ser número impar, el programa invitó a Toñi Salazar para que acompañase al concursante que se quedaba suelto. Belén Esteban formó las parejas por haber sido la mejor en la prueba anterior y unió a Natalia Rodríguez con la integrante de Azúcar Moreno. Sin embargo, la elección no gustó a la triunfita, que durante el cocinado se agobió y explotó en llanto. Minutos después, Natalia recuperó el ánimo gracias a la ayuda de Eva Arguiñano.
El expulsado y la pastelera top de la semana
Roi Méndez, Tote, Ivana Rodríguez y Alejandro Vergara fueron los concursantes que tuvieron que verse las caras en la prueba de salvación, dividiéndose en un trío y una pareja. Samantha Ballentines formó los equipos por haber sido la pastelera top de la semana. Tras la formación del trío con Roi, Tote e Ivana en un mismo grupo, Belén Esteban se levantó y decidió cocinar junto a Natalia y Alejandro tras ver que la cantante quedaba otra vez en desventaja. "He venido a divertirme, estoy harta del cuartito. Me da igual la inmunidad", dijo la de Paracuellos.
Finalmente, el trío formado por Belén, Natalia y Alejandro ganaron la prueba y evitaron tener que cocinar en la prueba de fuego. Además, Belén Esteban fue nombrada pastelera top de la semana. En el último reto, los concursantes tuvieron que cocinar una torrijas que llevaron a Tote Fernández a abandonar el programa tras la decisión del jurado. "No pasa nada, chavales. Estoy triste por haber fallado, me molesta un poco, pero por otro lado estoy feliz de haber conocido al grupo que he conocido. Me llevo eso en el corazón y el programa para toda la vida", fue la reacción del exfutbolista.