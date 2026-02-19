'Top Chef' expulsa a Eva Isanta tras su encontronazo con Luis Merlo: "Me ha caído profundamente mal"

Por Adrián López Carcelén |

'Top Chef: dulces y famosos' volvió a La 1 en la noche del miércoles 18 de febrero con la emisión de una nueva entrega. Los jueces Osvaldo Gross, Paco Roncero y Eva Arguiñano decidieron expulsar a Eva Isanta tras no superar la prueba de eliminación. Pero antes de esto, el programa vivió una noche cargada de tensiones. Durante la primera prueba, tres señoras de pueblo visitaron a los concursantes para darles la receta clásica de pestiños, el postre que debían realizar. Eva Isanta y Mariano Peña fueron 'castigados' por ser los peores del reto, por lo que les tocó trabajar juntos en la siguiente prueba.

Así, en la ronda por grupos, los participantes tuvieron que realizar 28 crepes de colores. Durante el tiempo de cocinado, Belén Esteban y Roi Méndez acabaron desquiciados por su compañera de grupo, Natalia Rodríguez. "Ella necesita hacer todo y a ti no te da tiempo a hacer todo lo que necesita", dijo la de Paracuellos. A pesar de la tensión, consiguieron ser uno de los dos tríos ganadores junto al formado por Tote Fernández, Alejandro Vergara e Ivana Rodríguez. El resto de los concursantes fueron directamente a la prueba de salvación, además de Alejandro, al que le tocó por sorteo después de que los jueces decidieran que un miembro de su equipo también debía cocinar.

Mariano Peña y Eva Isanta fueron los 'castigados' en la primera prueba de 'Top Chef: dulces y famosos'

En la prueba de salvación, los famosos realizaron el reto en grupos de tres formados a elección de Natalia, que había sido nombrada pastelera top de la semana anterior. Durante el cocinado, en el trío formado por Luis Merlo, Eva y Alejandro se vivieron momentos de mucha tensión. "Es la primera vez que Eva Isanta me ha caído tan profundamente mal", dijo Merlo de su compañera. Finalmente, el equipo contrario, formado por Samantha Ballentines, Desirée Vila y Mariano, fue el ganador de la prueba. Además, Desirée fue nombrada pastelera top de la semana.

Una prueba final "un poco desastre"

Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross son los jueces de 'Top Chef: dulces y famosos'

En la prueba final, Luis Merlo, Alejandro Vergara y Eva Isanta se enfrentaron al desafío deque resultaron bastante amargas para la actriz de ' La que se avecina '. "", dijo Isanta al ver que sus galletas se habían quemado cinco minutos antes de finalizar la prueba.

Tras presentar su plato, "crujiente, con mermelada rica, pero un poco desastre", los jueces expulsaron del programa a Eva al considerar que había sido la peor de los tres. La actriz se marchó dedicando unas emotivas palabras al programa: "Me da mucha pena porque he disfrutado mucho. Me quedaré con lo bueno y lo bueno es que ha sido una experiencia fantástica que no la cambio por nada. He vivido en muy poco tiempo muchas cosas".