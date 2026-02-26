'Top Chef' expulsa a Mariano Peña y deja desolada a Belén Esteban: "Somos como un matrimonio"

Por Adrián López Carcelén |

'Top Chef: dulces y famosos' volvió el miércoles 25 de febrero con su tercer programa. Tras una noche llena de tensión y nervios, Mariano Peña abandonaba las cocinas del programa ante los llantos y aplausos del resto de sus compañeros.

El programa comenzó con una prueba que no gustó mucho a los concursantes. Debían utilizar casquería para replicar la receta de ñoquis de tendón del chef Javier Estévez. Acabado el tiempo de cocinado, el jurado cató los platos y alzó a Samantha Ballentines como la ganadora del reto. Al otro lado de la balanza se encontraban Mariano, Natalia Rodríguez o Belén Esteban, cuyos postres no gustaron a Eva Arguiñano, Osvaldo Gross y Paco Roncero.

Un cambio de guion que descuadró a los concursantes

La gran sorpresa de la noche vino después. "Hemos cambiado el programa de hoy de arriba a abajo. No va a haber prueba de equipo, todas van a ser individuales. Sois diez, vamos a hacer dos pruebas en dos rondas de cinco. Los peores son los que se irán directamente a la prueba de fuego", dijo Paula Vázquez a los participantes. En la primera ronda, Tote Fernández, Alejandro Vergara, Mariano, Belén y Samantha tuvieron que seguir los pasos de Eva Arguiñano en cada una de las elaboraciones para reproducir el mismo postre que la chef.

Ivana se mostró muy emocionada ante la elección del postre a realizar: "Esta receta se la dedico a mi padre, que está en el cielo y era argentino". Además, como Desirée había sido la pastelera top de la semana anterior, se salvó de la prueba de fuego y pudo salvar también a Natalia.

El duelo quedó entre Mariano e Ivana, que tuvieron que realizar una isla flotante con hilos de caramelos, una elaboración que requería mucha precisión y concentración. Una vez acabado el tiempo y realizada la cata, el jurado nombró a Samantha pastelera top de la semana y dictó su veredicto sobre el expulsado: "La persona que abandona las cocinas es Mariano". Todos los compañeros se mostraron muy afectados ante la decisión, pero una de las que peor lo pasó fue Belén Esteban, que quiso dedicarle unas palabras a su compañero: "Somos como el matrimonio de 'Top Chef'. (...) Siempre estará en mi vida". Tras el emotivo momento, el actor se despidió de las cocinas de 'Top Chef': "Fue bonito mientras duró".