El miércoles 8 de septiembre, el mundo de la interpretación y la televisión recibió una noticia tan triste como inesperada: el actor Jordi Rebellón fallecía a los 64 años tras sufrir un ictus. Su pérdida provocó una oleada de mensajes de cariño y desolación por parte de sus compañeros de profesión, a raíz de una trayectoria en la que el catalán destacó especialmente por su famoso papel como el doctor Rodolfo Vilches en 'Hospital Central'.

Jordi Rebellón como Vilches en el final de 'Médico de familia'

La carrera interpretativa de Rebellón comenzó "tarde", a los 31 años, después de trabajar como futbolista "amateur", mensajero o contable a tiempo parcial, hasta que descubrió su vocación por la actuación, con la que, no obstante, no empezó a ganarse la vida hasta los cuarenta años de edad. Desde entonces, el catalán ha trabajado tanto sobre los escenarios teatrales, como en el mundo audiovisual, donde ha acumulado hasta más de una veintena de series y una quincena films y cortometrajes.

Mientras que en producciones televisivas como 'Fago' (2008) o 'Servir y proteger' (2018) ha intervenido de forma breve, Rebellón ha ostentado varios papeles destacados a lo largo de su trayectoria profesional, más allá de su participación en 'Hospital Central' a lo largo de una década. A ello se suma, además, su paso por concursos como 'Tu cara me suena', donde imitó al artista Antonio Flores, o 'Pasapalabra'. Un recorrido que, en FormulaTV, queremos recopilar y repasar a modo de homenaje a este gran profesional.

1 Sus inicios y su fichaje en 'Médico de familia'

Jordi Rebellón en su primera aparición televisiva en 'Barrio Sésamo'

El debut ante las cámaras de televisión de Rebellón se remonta a mediados de los 90, tras pasar por la Escuela de Actores de Barcelona, cuando el actor se incorporó a 'Barrio Sésamo' para ejercer el papel de alcalde en un par de episodios. A este trabajo se sumó su participación en 'Makinavaja', otra serie de Televisión Española, a la que siguieron ficciones en la televisión autonómica catalana, donde ejerció como actor en producciones como 'Estacio d'enllaç' o 'Sitges', después de trabajar en varias películas entre finales de los 80 y principios de los 90.

Ya en 1998, Rebellón dio su primer salto a una cadena de televisión privada, al pasar a formar parte del reparto de 'Médico de familia', la exitosa serie de Emilio Aragón. En ella, el catalán daba vida a Ángel Valverde, un personaje que, según declaró el propio intérprete en un reportaje de El Mundo por el veinticinco aniversario de la ficción, en 2020, se utilizó "para desestabilizar a la pareja ideal de España, Emilio (Nacho Martín) y Lydia (Alicia Soller), pero me lo pasé muy bien". Este fue, además, un papel premonitorio del que sería su mayor éxito: su interpretación del doctor Vilches en 'Hospital Central', puesto que Valverde también ejercía la misma profesión.

2 Su exitazo con 'Hospital Central'

Jordi Rebellón en su primer episodio como Vilches en 'Hospital Central'

Cuando el personaje de Rebellón en 'Médico de familia' comenzó a perder fuerza, el actor se presentó al casting de 'Hospital Central'. En dicha ficción, el catalán logró el papel más duradero y destacado de su carrera, después de estar a punto de perder el trabajo porque "no me querían de nuevo como médico", tal y como confesó en unas declaraciones recogidas en El Mundo en septiembre de 2020. Tras mucho insistir y hablar con la cadena, Rebellón inició su nueva etapa profesional en el año 2000, en la piel del doctor Rodolfo Vilches.

El intérprete ostentó dicho papel a lo largo de una década, desde el primer episodio al último, aunque su trayectoria en 'Hospital Central' no fue continua a lo largo de sus veinte temporadas: Rebellón abandonó la serie a finales de 2007, dejando un final abierto para su personaje tras más de doscientos episodios a sus espaldas. El doctor abandonaba entonces la ficción en su décimo cuarta temporada tras recibir un disparo y verse obligado a dejar su ciudad y su trabajo como testigo protegido. Dos años más tarde, se dio a conocer el regreso de Rebellón a la serie, con el mismo papel, que siguió ostentando hasta la última escena de la producción, la cual llegó a su final en diciembre de 2012.

3 Su salto a Antena 3 con 'Amar es para siempre'

Jordi Rebellón, vestido como Luis Ardanza, en 'Amar es para siempre'

Apenas unos meses después de que concluyera 'Hospital Central', Rebellón fue anunciado como uno de los fichajes de la segunda temporada de 'Amar es para siempre', junto a otros intérpretes como Alfonso Bassave, Asier Etxeandía, Antonio Garrido o Belén López. La ficción se convirtió en la primera de Antena 3 en la trayectoria del actor, quien estuvo a cargo del personaje de Luis Ardanza, bioquímico exiliado en el extranjero que regresaba a España. Un papel con el que el catalán estuvo presente en la ficción a lo largo de 74 episodios, entre 2013 y 2014.

"Luis es una eminencia en el campo de la bioquímica y la investigación, es una buena persona y comprometido con sus ideales", declaraba el catalán, al hablar de su personaje. Por entonces, Rebellón adelantaba que Ardanza tendría "una minirelación con una exnovia que tenía antes de marcharse a México. Esta chica se iba a ir con él, pero al final se quedó en España con otro exnovio". Tal y como explicó el propio intérprete, las diferencias del bioquímico con los personajes a los que había dado vida con antelación, fueron unos de los principales motivos para que Rebellón aceptara el papel. A ellos se sumaba la trama en la que estaba implicada su personaje, el cual llegaba al barrio de 'Amar es para siempre' de la mano de Diego, personaje interpretado por Bassave y amigo de Ardanza.

4 Abordando el suspense en 'Sin identidad'

Jordi Rebellón, como Francisco José, en 'Sin identidad'

'Sin identidad' fue la siguiente gran apuesta de Rebellón, en 2014, también en Antena 3. El actor encabezaba el reparto de la ficción junto a Megan Montaner y Lydia Bosh, con quien coincidía de nuevo desde que ambos trabajaban en 'Médico de familia'. En esta nueva apuesta, el catalán interpretaba a Francisco José Fuentes, padre de María, personaje a cargo de Montaner y eje central de la producción. "Yo siempre digo que ningún trabajo es igual, porque los personajes no son siempre los mismos, las tramas, tampoco; y los actores, tampoco. Por eso siempre aprendo en cada rodaje de mis compañeros, de las tramas", declaraba Rebellón al equipo de Antena 3 en 2014, al hablar de su trabajo en la serie.

En una breve entrevista publicada en la web de Antena 3 en 2014, Rebellón describió a su personaje como "un Juez del Tribunal Supremo, una buena persona y un hombre legal que lucha por la justicia", al igual que adelantaba que "la relación con su hija es perfecta, la ama profundamente", algo que fue cambiando después de que María descubriera que era adoptada. En cuanto a su relación con Luisa, su mujer, a quien daba vida Bosh, Rebellón la definió como "muy convencional" en un principio. "Estamos hablando de gente pudiente, que ya no tiene pasión en el matrimonio, pero que se quieren", aseguraba el actor, que trabajó en la serie en sus dos temporadas, a lo largo de una quincena de episodios.

5 Su vuelta a TVE con 'Cuéntame cómo pasó'

Jordi Rebellón, en el papel de José Ignacio, en 'Cuéntame cómo pasó'

En marzo de 2015, Rebellón se incorporó al reparto de la décimo sexta temporada de 'Cuéntame cómo pasó' para dar vida a un nuevo personaje: José Ignacio Vega, casero de Inés (Irene Visedo) y Toni (Pablo Rivero), y padre de Luchi (Susana Abaitua), la problemática vecina de los hermanos Alcántara. "Agradezco mucho estar aquí. Es una serie de culto", elogiaba por entonces Rebellón, en una entrevista con la revista Teleprograma, donde calificó a la producción de Televisión Española de "referente histórico".

A medida que avanzaba la historia, la relación entre Vega, que además era un conde, e Inés se fue estrechando, hasta el punto de que ambos terminaron casándose, al mismo tiempo que Mercedes (Ana Duato) y Antonio (Imanol Arias), aunque no duró demasiado: Vega fue encarcelado por eludir los pagos a Hacienda y anuló su matrimonio con la joven Alcántara. Una historia que se plasmó en la veterana ficción entre 2015 y 2016, años en los que se pudo ver a Rebellón en una veintena de episodios, hasta que su personaje fue detenido por dos agentes justo antes de tomar un avión a Miami para evitar la cárcel.

6 'Mercado central', su última serie

Jordi Rebellón como Fernando en 'Mercado central'

Tras pasar brevemente por 'Servir y proteger' en 2018, Rebellón se incorporó al reparto de 'Mercado central' en su segunda temporada, junto a otros fichajes como los de Eva Isanta, María Casal, Raúl Mérida y Sebastián Iturria. En esta ficción, también de Televisión Española, el catalán se encargada de interpretar a Fernando Luján, trabajador de una gestoría cercana al mercado en torno al cual gira toda la trama, que se situó como uno de los protagonistas de la producción. Además, en ella, el actor se reencontró con su excompañera de 'Hospital Central', María Casal, con quien trabajó en dicha producción a lo largo de varios años y que también formaba parte de las nuevas incorporaciones que se dieron a conocer en el verano de 2020.

El fichaje de Rebellón por la ficción de la cadena pública llegó en un momento "de no saber qué iba a pasar con nuestra profesión", para el intérprete, tras la cuarentena por el Covid, tal y como confesó al medio digital Heraldo. "Es un personaje con muchos matices, muchos colores y que va a dar muchas sorpresas dentro del mercado", explicaba el catalán sobre Luján, en el mismo medio, donde se mostró encantado "porque me interesa mucho este tipo de personajes que te llevan a terrenos que no te esperas, con sorpresas, y con este me lo estoy pasando muy bien".

"Las series diarias cumplen su requisito. Están muy bien interpretadas, muy bien escritas y cuentan historias que interesan y, a mí, en este caso 'Mercado central', me interesó por eso", confesaba además el actor. La aventura, sin embargo, llegó a su fin a principios de este mismo año, tres meses después de que Televisión Española anunciara su decisión de cancelar la ficción para dar paso a 'Dos vidas'. Una producción que acumuló más de trescientos episodios y que se ha convertido en la última ficción televisiva en la que se pudo disfrutar del trabajo de Rebellón, quien intervino a lo largo de setenta episodios.