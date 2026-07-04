'Tu cara me suena 13' arrasa en semifinales con J Kbello como primer finalista

Por Redacción |

Nada es capaz de parar a 'Tu cara me suena' a estas alturas del verano. Quizás la semana pasada no fuera el líder de audiencia que se espera de su nombre, pero este viernes ha vuelto ha conquistar los salones de España. Y no sin razón, que estamos ya en las semifinales de la temporada.

Abrirse el camino para asegurar el puesto de finalista va a ser una batalla interesante estos días. Por lo pronto, María Parrado está cerca de asegurar su posición tras ganar la velada con una increíble interpretación de Céline Dion. Al final no hizo homenaje a 'Titanic', sino que cantó un increíble 'Ne partez pas sans moi' que nos arrebató el alma. Los 3.000€ de premio se los cedió a Jesulín de Ubrique.

El final está cerca

Quien puede respirar tranquilo de cara a su futuro en el programa es J Kbello. Ya iba adelantado a todos los demás en las clasificaciones, pero tras su imitación de Imagine Dragons y su 'Racioactive' esta semana con un espectáculo aéreo asombroso ha asegurado su posición: es el primer finalista de la temporada. Eso no se lo quitará ya nadie.

Aníbal Gómez en la primera semifinal de 'Tu cara me suena 13'

La encargada de abrir la velada en esta ocasión fue Cristina Castaño, que se transformó en la diva Dua Lipa y nos dio un show de primera. Y tras ella otro que apunta maneras en las clasificaciones generales fue Martín Savi, que emocionó a todos los presentes con un Luis Miguel apasionado y completamente embaucador.

Las puntuaciones de los participantes comienzan a ser algo más ajustadas en esta recta final, pero un último empujón podría colocar cualquiera en el puesto de finalista en el próximo programa. Por lo pronto, Paula Koops quedó contenta con una Dolly Parton de aúpa. Leonor Lavado también nos dejó con buen cuerpo tras su imitación de Luz Casal.

Que no pare la diversión

Indiferentemente de las clasificaciones, aquí nuestros concursantes están para pasarlo bien ante todo. Y es lo que vino a hacer Jesulín de Ubrique con su esposa, María José Campanario. Ambos demostraron por qué hacen tan buena pareja cantando Amistades peligrosas, que nos dio un espectáculo algo distinto al resto pero magnético.

J Kbello en la primera semifinal de 'Tu cara me suena 13'

Otra con invitado especial fue Soledad Giménez, que se trajo a Miguel Fernández para interpretar a los clásicos Lady Gaga y Tony Bennett. Y quien siempre nos da el toque de humor, Aníbal Gómez, nos entregó a una curiosa y llamativa Samantha Fox.

Para cerrar la noche se presentó de forma inesperada la buena de Pepa Romero, que vino a dar su versión de Marisol y cerrar la velada con una sonrisa en nuestras caras.