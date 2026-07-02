'Tu cara me suena 13' afronta su primera semifinal y elegirá a su primer finalista

Por Fidel Conejero |

'Tu cara me suena' entra en la recta final de su decimotercera edición. Antena 3 emitirá este viernes, a partir de las 22:00 horas, la primera semifinal del concurso presentado por Manel Fuentes, una gala decisiva en la que se conocerá al primer finalista de la temporada.

Tras once galas de competición, los concursantes afrontan una de las noches más importantes del programa. Al término de la velada, el participante que acumule la mayor puntuación se asegurará una plaza en la gran final, dando un paso decisivo hacia la victoria.

María Parrado, J Kbello y el resto luchan por el primer pase a la final

En esta primera semifinal volverán a subirse al escenario Jesulín de Ubrique, Soledad Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado, que continúan optando al triunfo final.

Entre las actuaciones de la noche, María Parrado se pondrá en la piel de, mientras que Sole Giménez compartirá escenario conpara recrear un dueto de. Martín Savi interpretará a, Aníbal Gómez imitará ay Leonor Lavado hará lo propio con

Por su parte, Jesulín de Ubrique actuará junto a su mujer, María José Campanario, para transformarse en el dúo Amistades Peligrosas. Además, Paula Koops interpretará a Dolly Parton, Cristina Castaño se convertirá en Dua Lipa y J Kbello llevará al plató una actuación inspirada en Imagine Dragons.

La gala contará también con la participación de la periodista Pepa Romero, reportera de 'Y ahora, Sonsoles', que acudirá como invitada para interpretar a Marisol.

Undécima gala de 'Tu cara me suena 13' - Tu cara me suena

El programa mantiene el liderazgo de la noche de los viernes

La decimotercera edición de 'Tu cara me suena' continúa siendo una de las apuestas más sólidas de Antena 3. Hasta el momento, el formato registra una media del 19,7% de cuota de pantalla y cerca de 1,8 millones de espectadores, situándose como el programa más visto de la noche de los viernes.

Con la primera semifinal, el concurso inicia la fase decisiva de la edición, en la que cada actuación será determinante para decidir quiénes lucharán por alzarse con la victoria en la gran final.