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'Tu cara me suena 13' afronta su primera semifinal y elegirá a su primer finalista

El concurso de Antena 3 emitirá este viernes una gala clave, en la que el concursante con mayor puntuación acumulada se convertirá en el primer finalista de la edición.

'Tu cara me suena 13' afronta su primera semifinal y elegirá a su primer finalista
©Atresmedia
Por Fidel ConejeroPublicado: Jueves 2 Julio 2026 16:29 (hace 57 minutos)

'Tu cara me suena' entra en la recta final de su decimotercera edición. Antena 3 emitirá este viernes, a partir de las 22:00 horas, la primera semifinal del concurso presentado por Manel Fuentes, una gala decisiva en la que se conocerá al primer finalista de la temporada.

Tras once galas de competición, los concursantes afrontan una de las noches más importantes del programa. Al término de la velada, el participante que acumule la mayor puntuación se asegurará una plaza en la gran final, dando un paso decisivo hacia la victoria.

María Parrado, J Kbello y el resto luchan por el primer pase a la final

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En esta primera semifinal volverán a subirse al escenario Jesulín de Ubrique, Soledad Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado, que continúan optando al triunfo final.

Entre las actuaciones de la noche, María Parrado se pondrá en la piel de Céline Dion, mientras que Sole Giménez compartirá escenario con Miquel Fernández para recrear un dueto de Lady Gaga y Tony Bennett. Martín Savi interpretará a Luis Miguel, Aníbal Gómez imitará a Samantha Fox y Leonor Lavado hará lo propio con Luz Casal.

Por su parte, Jesulín de Ubrique actuará junto a su mujer, María José Campanario, para transformarse en el dúo Amistades Peligrosas. Además, Paula Koops interpretará a Dolly Parton, Cristina Castaño se convertirá en Dua Lipa y J Kbello llevará al plató una actuación inspirada en Imagine Dragons.

La gala contará también con la participación de la periodista Pepa Romero, reportera de 'Y ahora, Sonsoles', que acudirá como invitada para interpretar a Marisol.

Undécima gala de 'Tu cara me suena 13' - Tu cara me suena
Undécima gala de 'Tu cara me suena 13' - Tu cara me suena

El programa mantiene el liderazgo de la noche de los viernes

La decimotercera edición de 'Tu cara me suena' continúa siendo una de las apuestas más sólidas de Antena 3. Hasta el momento, el formato registra una media del 19,7% de cuota de pantalla y cerca de 1,8 millones de espectadores, situándose como el programa más visto de la noche de los viernes. 

Con la primera semifinal, el concurso inicia la fase decisiva de la edición, en la que cada actuación será determinante para decidir quiénes lucharán por alzarse con la victoria en la gran final.

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