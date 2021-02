De Ana Milán a Mario Jefferson: 12 concursantes que nos gustaría ver en 'Tu cara me suena 9'

Tras ocho temporadas en antena, por el plató de 'Tu cara me suena' han pasado diferentes cantantes, actores, humoristas y presentadores que no han dudado ni un segundo a la hora de meterse en la piel de un artista e interpretar una de sus canciones. Así pues, a lo largo de todo este tiempo hemos visto imitaciones sorprendentes por su enorme parecido con el original y otras que, aunque no eran interpretaciones clavadas, nos han sacado muchas sonrisas y carcajadas. De hecho, además de la música, el humor es el otro ingrediente principal de este programa, donde nunca han faltado los momentos divertidos y los comentarios desternillantes.

El programa de Antena 3 sigue viento en popa y goza de una estupenda salud después de tantos años, una realidad que se puede corroborar si observamos sus datos de audiencia, que reflejan que ha sabido conservar una audiencia fiel. De cara a la próxima temporada, que ya prepara Gestmusic, el equipo de casting deberá elegir a nuevos artistas que se atrevan a concursar y conecten con los espectadores gracias a su carisma sobre el escenario, por lo que desde FormulaTV queremos proponer un listado de varios concursantes que nos encantaría ver en la novena edición de 'Tu cara me suena'.

1 Susi Caramelo

Susi Caramelo

En todas las ediciones de 'Tu cara me suena' siempre hay un concursante que carga con el mayor peso de la parte cómica, o por lo menos del que esperamos que nos regale los momentos más divertidos. Y si hablamos de humor, Susi Caramelo es una de las mejores comediantes y monologuistas que podemos encontrar ahora mismo. La catalana se caracteriza por un sentido del humor muy peculiar con el que ha protagonizado alguna que otra polémica y por el que le han tachado alguna vez de ser maleducada y escandalosa. No obstante, gracias a todas estas cualidades ha logrado generar un enorme grupo de seguidores que la han catapultado a la fama y la han convertido en tema del momento en redes sociales. Con su presencia en un formato como el de Antena 3 no nos faltarían los comentarios pícaros y el humor avispado que tanto le definen.

2 Ivan Labanda

Ivan Labanda

Para muchos es conocido por ser el profesor de interpretación de 'Operación Triunfo 2020', sin embargo, Ivan Labanda cuenta con un enorme currículum como actor, en el que destaca su participación durante años en el programa 'Polònia'. En este exitoso formato de sátira política de la TV3, el catalán se ha puesto en la piel de más de 60 personajes distintos, por lo que posee una gran experiencia en lo que a la imitación se refiere. Asimismo, ha sido locutor, guionista, director y actor en cine y teatro, formando parte de diversos espectáculos y musicales, por lo que también tiene formación en lo que respecta a cantar y a la música en general. Además, ha participado como actor de doblaje en más de 350 películas distintas, por lo que sabe cómo modular y trabajar su voz. Si a todo eso le sumamos su desparpajo y naturalidad ante las cámaras, podríamos tener un concursante ideal para 'Tu cara me suena'.

3 Ana Milán

Ana Milán

Ana Milán fue la reina absoluta del confinamiento durante el estado de alarma. Sus directos a través de Instagram nos hicieron mucho más amenos esos complicados días. De hecho, gracias al éxito cosechado, Atresmedia decidió apostar por la actriz y presentadora para protagonizar 'ByAnaMilán', ficción basada en sus vivencias personales. No obstante, antes de llegar a este punto, la alicantina ya nos había enamorado con su forma de ser en 'MasterChef Celebrity', por no hablar de los diferentes personajes que ha interpretado en series de televisión como 'Yo soy Bea', 'Camera café' o 'Física o química'. Además, también se ha puesto al frente de programas televisivos como 'Password' o 'Caiga quien caiga'. Como vemos, experiencia en la pequeña pantalla no le falta, pero nos gustaría verla dando un paso más y atreviéndose a imitar a cantantes porque estamos seguros de que sería una grata sorpresa.

4 Mario Jefferson

Mario Jefferson

El cantante Mario Jefferson ha participado como artista invitado en 'Tu cara me suena' metiéndose en la piel de Amaia Montero para interpretar uno de los temas de 'La oreja de Van Gogh'. Además, el jurado le puso a prueba solicitándole que imitara a otros artistas, ocasión que utilizó a la perfección para demostrar que tiene capacidad suficiente para imitar a cualquier cantante. Esa facilidad, ese arte y esa gracia natural para imitar también nos la ha enseñado a través de sus redes sociales, donde ha compartido vídeos encarnando a otros artistas como Melody, Rosalía o el soñado dueto entre Leire Martínez y Amaia Montero. Por todos estos motivos, el concursante de 'Factor X' y 'OT 2011', quizá sea uno de los favoritos de los seguidores del programa para formar parte del concurso como participante oficial de una edición. Sin embargo, hasta ahora esa oportunidad todavía no le ha llegado, por lo que la novena temporada del formato podría ser el momento indicado para el malagueño.

5 Pastora Soler

Pastora Soler

En todas las ediciones de 'Tu cara me suena' siempre hay cantantes profesionales como concursantes. Así pues, tras su sorprendente paso por 'Mask Singer: adivina quién canta', Pastora Soler podría ser una firme candidata para la novena temporada del formato de Gestmusic. Escondida tras la máscara de Pavo Real, la andaluza demostró que, además del género en el que ella se suele desenvolver en sus proyectos musicales, también es capaz de cantar otros temas muy diferentes a su estilo personal, por lo que la imitación de otros artistas no debería ser un problema para ella. Incluso se atrevió interpretar una canción en inglés, algo poco habitual en ella. Asimismo, siempre que ha participado o colaborado en algún programa televisivo nos ha enseñado un lado muy amable, simpático y alegre, aspectos que se valoran de forma positiva en formatos como 'Tu cara me suena', dirigidos a toda la familia. Por todos estos motivos, creemos que la que fuese representante de España en Eurovisión 2012 encajaría a la perfección.

6 Maxi Iglesias

Maxi Iglesias

Tras su debut en televisión con un personaje principal en 'Física o química', el actor Maxi Iglesias no ha parado prácticamente de trabajar. No solo ha participado en diversas series nacionales como 'Los protegidos', 'Velvet', 'Toledo', 'La embajada' o la reciente 'Valeria', también ha trabajado en producciones internacionales como la telenovela 'Dueños del Paraíso' o la ficción mexicana 'Ingobernable'. Además, dejando de lado su faceta como actor, también demostró sus dotes para el baile concursando en la versión de '¡Mira quién baila!' emitida por Univisión para Estados Unidos. De este modo, si ya se atrevió con esta modalidad artística, podría hacer lo propio con la música y sorprendernos probando como cantante, algo que tampoco sería ninguna novedad en su carrera puesto que ha sido protagonista de "El guardaespaldas", musical en el que cantaba un tema en directo.

7 Samantha

Samantha

Desde su estreno en el año 2001, la Academia de 'Operación Triunfo' ha acogido a multitud de jóvenes cantantes que soñaban con hacer de la música su modo de vida. Además, en cada edición siempre ha habido un concursante que ha destacado también por su peculiar forma de ser. En 'Operación Triunfo 2020' ese papel se le llevó con creces Samantha, quien nos encandiló con su voz y con su carácter extrovertido y divertido y con su sinceridad. Asimismo, la valenciana ya ha probado lo que es meterse en la piel de otro artista participando como invitada en la final de la octava edición de 'Tu cara me suena', en la que imitó a María Jiménez y consiguió el aplauso y las buenas críticas del público. Igualmente, Samantha está adquiriendo poco a poco más experiencia delante de las cámaras como parte de los miembros del jurado del programa 'Duel de veus', formato musical emitido en À Punt.

8 Dani Rovira

Dani Rovira

El actor Dani Rovira es uno de los rostros televisivos más conocidos hoy en día. La comedia estuvo presente en sus inicios y es el género que más ha abordado a lo largo de su carrera, especialmente en la pequeña pantalla. De esta forma, su faceta como comediante quizá sea la más conocida para el público general, sobre todo por sus apariciones en programas como 'El club de la comedia', 'Smonka! A pico y pala' o 'La resistencia'. No solo ha participado en proyectos para la televisión, también es el protagonista de numerosas películas de éxito, entre las que destacan "Ocho apellidos vascos" y "Ocho apellidos catalanes". Además, el malagueño ya participó como invitado especial en la semifinal de la quinta edición imitando a Ismael Serrano, una interpretación con la que demostró su talento musical y por la que recibió sus merecidos halagos.

9 Laura Pamplona

Laura Pamplona

Para los seguidores de 'Aquí no hay quien viva' Laura Pamplona siempre será recordada como Alicia, la atractiva amiga de Belén y una de las inquilinas de Concha en el 3ºB. Aunque este personaje de la aclamada comedia de los hermanos Caballero es uno de sus papeles más recordados, en realidad, la actriz y cantante cuenta con una extensa trayectoria en el mundo del a interpretación. De este modo, series como 'Todos los hombres sois iguales', 'Policías, en el corazón de la calle', 'Hospital Central', '7 días al desnudo', 'Cuestión de sexo', 'Los misterios de Laura' o 'Sabuesos' forman parte de su currículum. Por tanto, experiencia no le falta. Además, si tenemos en cuenta su faceta como cantante del grupo Sweet Wasabi, Pamplona se convierte en una buena candidata para 'Tu cara me suena', formato en el que también podrá mostrar su lado más cercano al público.

10 Eugeni Alemany

Eugeni Alemany

Aunque en la actualidad es uno de los rostros principales de À Punt, la cadena autonómica de la Comunidad Valenciana en la que presenta formatos como 'Atrapa'm si pots' o 'Celebrity School', Eugeni Alemany lleva años formando parte de la pequeña pantalla. De este modo, si indagamos en el archivo de Canal 9 podemos comprobar que su trayectoria en televisión es amplia y, además, a nivel nacional incluye formatos como 'Caiga quien caiga' o 'Lo que diga la rubia', entre otros. Es considerado por muchos como un auténtico showman, pues no solo ha trabajado como presentador, también ha ejercido de reportero, actor y guionista. Con Alemany en la próxima temporada de 'Tu cara me suena' tendríamos la comedia asegurada, pues el valenciano ha demostrado con creces saber cómo sacar el máximo provecho a cada situación para hacer humor.

11 Alba Flores

Alba Flores

El papel de Saray en 'Vis a vis' puso en el punto de mira a Alba Flores, aunque ya había trabajado en varias obras teatrales, en diferentes películas y en alguna que otra serie de televisión con personajes secundarios o episódicos. Sin embargo, fue a partir de ese momento cuando el público comenzó a valorar su enorme talento para la interpretación. No obstante, la música también forma parte de su vida, por lo que no es extraño que alguno de sus personajes de repente se arranque a cantar, un don que ha heredado de su familia. Todos sabemos que el arte corre por sus venas y estamos convencidos de que su paso por 'Tu cara me suena' no dejaría indiferente a nadie. Asimismo, tener a su tía como miembro del jurado daría juego por ver cómo separan el aspecto familiar del profesional, por no olvidarnos de las mil anécdotas que saldrían a la luz sobre la familia Flores.

12 Mariona Terés

Mariona Terés

Mariona Terés reconocía en una entrevista para FormulaTV que no es una actriz 360 porque le falta saber cantar, pero lo cierto es que sus habilidades y cualidades como actriz serían suficientes para que se convirtiese en concursante de la próxima edición de 'Tu cara me suena'. Por el programa de imitaciones han pasado otros artistas que tampoco se defendían del todo bien vocalmente hablando, pero la imitación también implica captar la esencia, el estilo y los movimientos de esos cantantes, algo que la intérprete catalana podría hacer perfectamente. Y aunque no fue hasta el año 2016 cuando se dio a conocer gracias a su trabajo en 'Paquita Salas', ha participado en diferentes películas y series como 'Cuéntame cómo pasó' o 'Veneno', donde ha demostrado con creces su buen hacer ante las cámaras y su talento para la interpretación.