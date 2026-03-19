Por Adrián López Carcelén |

La vida son etapas y Víctor Sandoval parece estar en una de las peores de su vida. Tras el final de 'La familia de la tele', el televisivo no ha vuelto a pisar un plató de televisión. Durante la tarde del miércoles 18 de marzo, el excolaborador de 'Sálvame' reapareció públicamente en 'Los Kikos TV' para hablar de su situación actual. "Llevo casi un año en paro y eso, con el tiempo, se va reduciendo. Ahora mismo cobro 900 euros", expresó Sandoval.

El que fuera presentador de 'Mamma mía' confesó que vive gracias a la solidaridad de sus amigos. "No tengo para comer. Me he llevado muchas decepciones de amigos", anunció Víctor Sandoval. Fue entonces cuando el colaborador de televisión anunció que una de esas personas que le habían decepcionado de forma importante era Belén Esteban. Pese a que la de Paracuellos ha sido uno de sus grandes apoyos en los últimos años, ahora parece que la relación entre ambos ha llegado a su fin.

Belén Esteban es concursante de la primera edición de 'Top Chef: dulces y famosos'

Víctor Sandoval narró un episodio que marcó un punto de inflexión entre él y Esteban. "Yo no tengo dinero. Entonces ella baja conmigo y me pide un bocadillo de tortilla para que me lo suba para cenar. Chica, a mí eso me duele porque igual María Patiño se entera que no tengo para cenar y me manda un uber con comida, sin yo pedirle nada. O de repente recibo un bizum y es de Patiño porque le ha dado la gana (...) y porque se imagina que, en la fecha en la que estoy, no tengo que tener un euro. Porque saben lo que gano y saben que no estoy trabajando y los gastos que tengo", dijo el colaborador.

El teléfono de la discordia

Víctor Sandoval visitó a Kiko Hernández y Kiko Matamoros en 'Los Kikos TV'

Pero Víctor Sandoval anunció que aún no había contado lo más fuerte. "(...). Me van a cortar el teléfono porque no tengo para pagarlo, y le digo que si me lo pueden pagar a medias entre María y ella. Y me dice que ponga los muebles en Wallapop. ¿Perdona? Pero que mis muebles son de Ikea.¿Cuántos muebles tengo que poner?", expresó el televisivo.

"Me pareció superfuerte lo que me dijo (...) ¿Pero por qué me tienes que humillar de esa manera?", prosiguió Sandoval. El colaborador explicó que, una vez que ya le habían cortado la línea, su operadora llamó a Belén Esteban para que actuase de intermediaria entre Sandoval y su representante. "Lo primero que recibo es un mensajito de Belén Esteban diciendo que haga el favor, que sea la última vez que le llama alguien de una compañía telefónica para mis problemas", anunció.

A lo largo del programa, Kiko Hernández recordó a Víctor Sandoval una promesa que le hizo su antigua amiga: "Belén dijo que pagaría tu entierro". La respuesta del colaborador fue tajante: "No me va a enterrar ella ya. ¿Tú te crees que yo me voy a fiar de ella en mi entierro? Yo me quedo ahí muerto y me mete en una fosa común".