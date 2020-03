Fabio reconoce su infidelidad después de la confesión de Violeta en 'MyHyV': "No se merece lo que le hice"

Después de que en una discusión con Oriana, Violeta Mangriñán se viera forzada a confesar que su novio Fabio le había puesto los cuernos, todo ha vuelto a su cauce habitual. Cuando saltó la bomba, Violeta contaba entre lágrimas qué pasó hace meses: Fabio se besó con una chica, pero ella decidió perdonarlo. En el programa del pasado miércoles 11 de marzo, el tema quedó oficialmente cerrado tras la explicación de los hechos del propio Fabio en el plató de 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Violeta y Fabio en 'Mujeres y hombres y viceversa'

"No quise hablar nada en mis redes sociales porque el tema salió acá y me parecía justo venir acá a explicarlo", comenzaba diciendo el argentino. Arrepentido por lo que pasó, estaba dispuesto a explicarlo todo: "Vengo con la cabeza baja, me he equivocado". Coincidiendo con lo que contó su novia, siguió dando detalles: "Fue hace ocho meses y fueron dos besos tontos, pero lo considero igual que si hubiera sido una cosa más grave. Perdón, lo digo delante de toda España".

Con Violeta sentada a su lado, con las manos dadas, él se confesaba ante Toñi Moreno: "Fue una cosa fea que hice al inicio de nuestra relación y me duele que ella tenga que revivir todo esto cuando es algo que ya superamos, es muy duro". Girándose hacia ella le decía directamente: "Te amo con toda mi alma y no me gusta verte así porque no te mereces lo que te hice". No todo es negativo, ya que también relató cómo desde del incidente han pasado a vivir su mejor momento, viviendo juntos y cuidando de una perrita.

No fue fácil reponerse

"De esta vamos a salir aunque nos quieran hundir porque la gente es muy mala. Nosotros somos fuertes y lo podemos hacer", le decía Fabio a su novia con sinceridad. Ambos han explicado cómo retomar la relación no fue fácil: "Me costó lo mío perdonar, yo soy la primera que he dicho que los cuernos no los perdono", comentaba Violeta. "Lo que me dolió fue que no me lo contara, me tuve que enterar a los 10 días por una amiga mía", terminaba de explicar la colaboradora. Ya siendo agua, pasada los dos reconocieron finalmente que ahora están "muy bien".