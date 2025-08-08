¿Cómo funcionó el remake de 'La que se avecina' en Portugal? Las audiencias de 'Vizinhos para sempre'

Por Fernando S. Palenzuela |

La cadena de TDT de Mediaset puede ser una gran casa para la ficción vecina, y es que a día de hoy las reposiciones de 'La que se avecina' siguen situándose entre lo más visto del día. Por ejemplo, el pasado 7 de agosto, tres capítulos se colaron en las primeras posiciones del ranking diario. Pero como todavía no conocemos los datos que hará en nuestra televisión, hemos decidido echarle un ojo al rendimiento que 'Vizinhos para sempre' ha tenido en TVI, su cadena originaria de emisión.

Los análogos a Berta y Antonio Recio en 'La que se avecina Portugal'

En primer lugar, hay que mencionar que la serie estrenó su primera temporada de forma simultánea en abierto y en Prime Video. Sin embargo, en la plataforma llegó completa y en el lineal tenía una cita cada sábado desde el 18 de enero al 29 de marzo. Con estos datos, vamos a ir desgranando cómo les fue a los vecinos de Terrazas de glamour.

Para empezar, es necesario aclarar que en Portugal los datos ofrecidos por GfK, la empresa encargada de medir las audiencias que tiene un acuerdo con CAEM (Comisión de Análisis de Estudios de Medios), se dividen en rating y en share. Rating es el porcentaje de población que ve la televisión, considerando todos los hogares, mientras que share se refiere solo al porcentaje de televisores encendidos que conectaron con esa emisión.

El rendimiento de la primera temporada

Dicho esto, el estreno de 'Vizinhos para sempre' obtuvo el liderazgo de la franja con un fuerte 8,4% de rating y un 16,4% de share. Además, logró ser visto por 808.700 espectadores. Los datos se mantuvieron bastante estables en los tres capítulos siguientes, moviéndose en torno al 7,4% y 7,9% de rating y el 15,1% y el 15,5% de share. Además, lograba superar los 750.000 espectadores sin problema.

Fotograma de 'La que se avecina Portugal'

Sin embargo, a partir de su quinta semana comenzó a resentirse, pues bajó hasta el 6,5% de rating, el 12,8% de share y 636.800 espectadores. El 8 de marzo, además, sufrió un cambio de horario a causa del Festival da Cançao, de modo que se emitió a las 23h en lugar de las 21:30h aproximadas de las semanas previas. Ese día bajó hasta el 3,9% de rating y 10,4% de share. 7 días después, recuperó su horario y cogió algo de aire, situándose de nuevo en el 11% de share.

'Vizinhos para sempre' volvió a sufrir un golpe en su horario el 22 de marzo, en el penúltimo episodio de su primera temporada, dado que retrasó su inicio hasta las 23:30h para escapar del estreno de 'Taskmaster'. No obstante, fue capaz de liderar con un 3,6% de rating y 11,4% de share. Pero no lo tendría tan fácil en su cierre, ya que quedó relegado a las 00h, donde cosechó su mínimo de temporada con un 2,2% de rating y 9,4% de share, siendo así la primera vez que bajaba al unidígito.





Audiencias de 'Vizinhos para sempre', en TVI Nº capítulo Fecha Rating Share 1 18/01/2025 8,4% 16,4% 2 25/01/2025 7,4% 15,1% 3 01/02/2025 7,9% 15,1% 4 08/02/2025 7,8% 15,5% 5 15/02/2025 6,5% 12,8% 6 01/03/2025 5,5% 11,3% 7 08/03/2025 3,9% 10,4% 8 15/03/2025 5,8% 11,1% 9 22/03/2025 3,6% 11,4% 10 29/03/2025 2,2% 9,4% Media Enero - Marzo 5,9% 12,85%

¿Y la segunda temporada?

TVI no dejó descanso entre una temporada y otra de 'Vizinhos para sempre' y el mismo 5 de abril comenzó con las emisiones de la segunda parte, al igual que Prime Video. El primer episodio logró un 3,6% de rating y 9,8% de share, por lo que, pese a mejorar ligeramente, se mantenía en el unidígito.

Emma Penella y José Luis Gil en un episodio de la primera temporada de 'La que se avecina'

A lo largo de las semanas no fue a mejor, probablemente por el desgaste a causa de los cambios de horarios y el hecho de tenerla completa en streaming. Por ejemplo, el 3 de mayo se quedaba con un 3% de rating y un 8,5% de share. Así, la serie, que empezó de forma exitosa, fue cayendo hasta anotar mínimo tras mínimo. No obstante, la analogía con la española es curiosa, pues aquí ocurrió lo mismo.

'La que se avecina' fue acogida con entusiasmo por el público, pero fue cayendo hasta el punto de plantearse la cancelación tras su segunda temporada. Sin embargo, Telecinco decidió darle una última oportunidad y, a partir de ahí, se convirtió en todo un fenómeno. Quizá lo único que tenga que hacer TVI sea renovarla para que levante esos datos.