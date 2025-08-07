¿Quién es quién en 'La que se avecina Portugal'? Así es la réplica portuguesa de los vecinos de Montepinar

Por Fernando S. Palenzuela |

Con quince temporadas a sus espaldas, ' La que se avecina ' es una de las series más longevas y exitosas de la ficción española. La comunidad de Mirador de Montepinar, que más adelante mutó en Contubernio,

No obstante, el remake de nuestros vecinos portugueses, cuyo título original es 'Vizinhos para sempre', se estrena en España a través de FDF el viernes 8 de agosto a las 22:55 horas, mientras que en Prime Video estará completa el 22 del mismo mes. Para descubrir más entresijos de esta serie, hemos comparado a los personajes entre sí y así averiguar quién es quién en 'La que se avecina: Portugal'.

Jorge y Gisela son Antonio y Berta

Jorge (Pedro Lacerda) y Gisela (Patricia Tavares) son Antonio (Jordi Sánchez) y Berta (Nathalie Seseña) en 'La que se avecina Portugal'

Jorge (Pedro Lacerda) y Gisela (Patricia Tavares) son la pareja más conflictiva de todo el condominio. Él es un hombre amargado y sarcástico, mientras que ella es una mujer paranoica y ansiosa. Los dos despiertan muy poca simpatía entre sus vecinos y, en ocasiones, entre ellos mismos. Sin embargo, pese a todas las adversidades, muestran un vínculo fuerte. Estos dos personajes representan a los icónicos Antonio (Jordi Sánchez) y Berta (Nathalie Seseña), y es que incluso se ha replicado el vestuario de él de camisa de rayas y chaleco para su versión portuguesa.

Pedro y Sofía son Javier y Lola

Pedro (Tiago Teotónio) y Sofía (Margarida Bakker) son Javier (Antonio Pagudo) y Lola (Macarena Gómez) en 'La que se avecina Portugal'

Este matrimonio de recién casados llega a la urbanización con ganas de comenzar una nueva vida juntos. Pedro (Tiago Teotónio) trabaja como consultor informático, mientras que Sofía (Margarida Bakker) se gana la vida como fotógrafa freelance. En su llegada a Terrazas del glamour, Pedro es elegido como administrador por sorteo. No hay dudas de que esta pareja da vida a nuestros Javier (Antonio Pagudo) y Lola (Macarena Gómez), ya que todas las características de los personajes han sido replicadas.

João y Sílvia son Amador y Maite

João (Diogo Valsassina) y Sílvia (Diana Nicolau) son Amador (Pablo Chiapella) y Maite (Eva Isanta) en 'La que se avecina Portugal'

Matrimonio que proyecta pertenecer a la clase alta y padres de tres niños pequeños, no queda ninguna duda en que João (Diogo Valsassina) y Sílvia (Diana Nicolau) interpretan a los míticos Amador (Pablo Chiapella) y Maite (Eva Isanta), y es que incluso se llaman "cuqui". Esta pareja intentará parecer sofisticados, pero no siempre les saldrá bien. Por otro lado, él trabaja como contable, aunque se considera asesor fiscal, y ella prefiere ser ama de casa "especialista en estilo de vida".

Diana y Luís son Araceli y Enrique

Diana (Paula Neves) y Luís (Samuel Alves) son Araceli (Isabael Ordaz) y Enrique (José Luis Gil) en 'La que se avecina Portugal'

Luís (Samuel Alves) es el concejal de Juventud y Ocio del ayuntamiento, un político íntegro que se desvive por darle lo mejor a sus ciudadanos. Su mujer, Diana (Paula Neves) es una mujer extrovertida y amable que se dedica a gestionar la peluquería del condominio. Siempre logra hacer prevalecer una actitud positiva, lo que la convierte en una fuente de apoyo para su entorno. Siendo él concejal y ella dueña de una peluquería, no cabe duda de que estamos ante Enrique (José Luis Gil) y Araceli (Isabel Ordaz), dos personajes ya desaparecidos en 'La que se avecina'.

Júlio y Rosa son Vicente y Goya

Júlio (Dinarte Branco) y Rosa (Alexandra Lencastre) son Vicente (Ricardo Arroyo) y Goya (Beatriz Carvajal) en 'La que se avecina Portugal'

Júlio (Dinarte Branco) y Rosa (Alexandra Lencastre) son un matrimonio prejubilado que decide irse a vivir a la misma urbanización que su hijo Pedro. El único interés de Júlio es ver la televisión, mientras que su mujer se desvive por su hijo y por hacerle la vida imposible a su nuera. No cabe duda de que estamos ante la réplica de Vicente (Ricardo Arroyo) y Goya (Beatriz Carvajal), por lo que nos queda por averiguar qué pasión culinaria esconde ella.

Cristina y Fernando son Cristina y Silvio

Cristina (Mafalda Marafusta) y Fernando (Fernando Pires) son Cristina (Malena Alterio) y Silvio (Roberto San Martín) en 'La que se avecina Portugal'

A diferencia de los anteriores, Cristina (Mafalda Marafusta) y Fernando (Fernando Pires) no son pareja, sino compañeros de piso. Ella es una mujer con la autoestima muy baja que está pasando por una dura ruptura sentimental. Curiosamente acababa viviendo con Fernando, que es todo lo opuesto: optimista y estimulante. Además, este personaje es brasileño. Nos encontramos ante Cristina (Malena Alterio) y Silvio (Roberto San Martín) de 'La que se avecina', pues los roles son similares en ambas producciones. Incluso, han mantenido el origen americano de él, dado que San Martín nació en Cuba.

Raquel es Raquel

Raquel (Barbara França) es Raquel (Vanesa Romero) en 'La que se avecina Portugal'

Guapa, segura de sí misma, empoderada y una trabajadora perfecta: así es Raquel (Barbara França), la directora comercial y responsable de la venta de los apartamentos de Terrazas del glamour. Dentro de esta loca comunidad de vecinos, ella es la voz de la razón. Este personaje comparte nombre y características con el de Raquel (Vanesa Romero), que estuvo presente durante más de una década en 'La que se avecina'.

Tozé es Maxi y Coque

Tozé (Miguel Guilherme) une a Maxi (Eduardo Gómez) y Coque (Nacho Guerreros) en 'La que se avecina Portugal'

Tozé (Miguel Guilherme) es uno de los mayores personajes que pueblan el condominio. Estamos ante el portero del edificio, un hombre con un pasado lleno de intrigas que se vio marcado por la cárcel y que ahora sufre algún problema con las drogas. Sin embargo, es capaz de aportar su filosofía de "la escuela de la vida" a los vecinos. Tozé resulta una unión entre Maxi (Eduardo Gómez) y Coque (Nacho Guerreros), ya que comparte características de ambos. Por un lado, el pasado turbulento de Coque, pero, por otro, ese lado filosófico que le llevó a ser "Mente fría".

Sérgio y Joaquim son Sergio y Joaquín

Joaquim (Miguel Raposo) y Sérgio (Diogo Morgado) son Joaquín (Guillermo Ortega) y Sergio (Adrià Collado) en 'La que se avecina Portugal'

Sérgio (Diogo Morgado) interpreta a un joven actor exitoso que protagoniza la telenovela 'Os ricos tambén choram'. Sin embargo, esa fachada de popularidad esconde a un hombre inmaduro y egocéntrico que solo mira por sí mismo. Su hermano en Joaquim (Miguel Raposo), trabajador de la inmobiliaria que mantiene diversos rifirrafes con Sérgio. Los nombres son los mismos, de modo que no hay duda de que dan vida a Sergio (Adrià Collado) y Joaquín (Guillermo Ortega).

Edgar es Leo

Edgar (Miguel Flor de Lima) es Leo (Luis Miguel Seguí) en 'La que se avecina Portugal'

Mientras que a Pedro le tocó por sorteo la presidencia, Edgar (Miguel Flor de Lima) está encantado con asumir de manera voluntaria el rol de vicepresidente. Además, es el encargado del mantenimiento del edificio. Se trata de un hombre apacible que siempre tiende la mano a sus vecinos. Este personaje guarda muchas similitudes con el de Leo (Luis Miguel Seguí), como ese carácter benévolo y el hecho de ser vicepresidente de la comunidad.

Delfina es Charo

Delfina (Márcia Breia) es Charo (Emma Penella) en 'La que se avecina Portugal'

Doña Delfina (Márcia Breia) es una mujer de férreo carácter que no tiene miedo a decir lo que piensa ni a enfrentarse a quien haga falta, lo que la ha convertido en una figura temida por los vecinos de Terrazas del glamour. Además, es la madre de Diana. Teniendo en cuenta su carácter y sus lazos familiares, nos encontramos ante la versión portuguesa de Charo, a quien interpretó durante unos pocos capítulos Emma Penella.

Alda e Irene son Maritere e Izaskun

Irene (Valerie Braddell) y Alda (Cucha Carvalheiro) son Izaskun (Mariví Bilbao) y Maritere (Gemma Cuervo) en 'La que se avecina Portugal'

Estos personajes son de los que menos información tenemos, y es que Alda (Cucha Carvalheiro) es una viuda ingenua, dulce y amable, es decir, la definición de la abuela perfecta. Comparte muchos momentos con Irene (Valerie Braddell) y las dos parece que van a interpretar a las okupas del edificio, justo los personajes de Maritere (Gemma Cuervo) e Izaskun (Mariví Bilbao). Además, el carácter apacible de Alda se asemeja al de Maritere, por lo que parece que ella será su homóloga portuguesa.