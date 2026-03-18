Por Redacción |

El fenómeno global de 'Pokémon' cumple 30 años. La franquicia, que comenzó como un humilde juego de Game Boy, se ha convertido en algo más allá de videojuegos, series, películas y merchandising. 'Pokémon' ha hecho historia en el mundo entero, marcando a varias generaciones.

En España, la serie de televisión 'Pokémon' ha sido doblada por grandes profesionales como Iván Jara y Amparo Valencia, que pusieron su voz a los villanos del famoso anime: el Team Rocket. Para celebrar este especial aniversario, los dos actores de doblaje han visitado 'El recreo' de En Play, en RTVE Play.

Mariang, Ángela Fernández y Héctor Alabadí en 'El recreo' de En play

Allí, dentro de la sección del periodista Héctor Alabadí, Jara y Valencia han contado cómo les llegó la serie y qué supuso para ellos interpretar a Jessie y James del Team Rocket en 'Pokémon'. "En aquel momento tampoco sabía la proyección que iba a tener esto, es muy gratificante", comentaba Amparo Valencia.

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Relegados a un segundo plano

Mariang Maturana , presentadoras de 'El recreo', les preguntaban entonces si les afectaba su edad a la hora de doblar un personaje, a lo que ellos respondían que no. Por su parte,. "Entonces teníamos más libertad para meter chascarrillos y meter cosas nuestras, ahora está más controlado", aclaraba Amparo Valencia.

Con la polémica todavía reciente, Iván Jara y Amparo Valencia explicaban algunas situaciones en las que no les han tenido en cuenta, ni para eventos de series en las que han trabajado. "Tengo un caso reciente... Soy la directora y adaptadora de 'Los Bridgerton' y ha habido un evento hace poco de la serie y no nos han invitado, y lo hemos intentado de todas las maneras posibles... Es un disgusto muy gordo", comentaba Valencia, haciendo referencia a un encuentro al que acudieron todo tipo de influencers.

Por su parte, Iván Jara también desvelaba otra situación similar que vivió su hermana Sandra Jara: "Mi hermana es Vanélope ('Rompe Ralph') y en la última no la invitaron, la invitó una amiga que tenemos influencer". Para terminar, ambos reivindicaron la necesidad de un Premio Goya al Mejor doblaje, una asignatura pendiente en la mítica ceremonia del cine español: "Deberíamos tener Goya y no estamos. Nuestros compañeros de imagen deberían tenernos en cuenta", zanjaba Valencia.