RTVE Play rebautiza 'Open Play' como 'En Play' y amplía su contenedor en directo con nueva productora

RTVE Play inicia una nueva fase para su oferta de entretenimiento en streaming. Cuatro meses después del estreno de 'Open Play', que vio la luz en octubre en colaboración con El Terrat, la plataforma pública renueva el formato bajo el nombre de 'En Play'. El cambio no es únicamente estético. Supone un relevo de productoras, ahora con Thinketers y Àtic al frente, y una ampliación de la franja de emisión, que pasa a ocupar de 16:30 a 01:00 horas de lunes a jueves. Aunque no todo el tramo es estrictamente en directo, RTVE sí consolida un bloque diario en vivo desde las 19:30 horas hasta el arranque de 'La revuelta', reforzando así la continuidad y la identidad del canal dentro de su ecosistema digital.

El corazón del nuevo 'En Play' lo forman dos tiras diarias. 'El recreo', conducido por Ángela Fernández y Mariang Maturana, miembro de 'La Pija y la Quinqui', se adentra en la actualidad viral y los contenidos más comentados de internet junto a colaboradores como Marta Riesco, Valeria Ros, Germán González, Laura del Val, Andrea Compton y Héctor Alabadí.

A continuación, Inés Hernand asume el liderazgo en solitario con 'La retaguardia', un repaso diario a la actualidad en clave de humor acompañada por Nerea Pérez de las Heras, Marina Lobo, Marina Rivers, Guillermo Alonso, Samantha Ballentines y 'Al Pil Pil'. La estructura mantiene el ADN desenfadado de la etapa anterior, pero con una parrilla más ordenada y mayor sensación de canal continuo.

Conexión con RNE

La renovación también pasa por reforzar la transversalidad dentro del ente público. La franja de 16:30 a 19:30 horas incorpora en vídeo 'Mañana más', el espacio radiofónico de Ángel Carmona, y suma videopodcasts de RNE Audio como 'Menudo cuadro', con Carlota Corredera, David Insúa y David Andújar.

Tras el access, el humor seguirá siendo protagonista con la continuidad de formatos y la llegada de 'Mi persona favorita', el podcast de Dani Rovira y Arturo González Campos. Con este movimiento, RTVE Play amplía horas, redefine su marca y busca consolidar un contenedor reconocible en la batalla del directo digital. 'En Play' se estrena el lunes 23 de febrero de 2026 en RTVE Play.