Sebastián Yatra, Mala Rodríguez, Tini y Carlos Rivera llegan a 'La Voz 2020': "No hay nada guionizado"

Una vez terminadas las Audiciones a Ciegas de 'La Voz 2020', Alejandro Sanz, Laura Pausini, Pablo López y Antonio Orozco se enfrentan a la segunda fase del talent show, los Asaltos. Durante esta parte del concurso los coaches tienen que seleccionar a los mejores cantantes de su equipo y tendrán la oportunidad de robar los descartes que hagan otros. Teniendo en cuenta la difícil misión, los artistas necesitan la ayuda de los asesores, que les aconsejarán para que tomen la mejor decisión durante los asaltos. Este año se incorporan al programa producido por Boomerang TV Sebastián Yatra, Mala Rodríguez, Tini Stoessel y Carlos Rivera, quienes adelantan que "la gente se va a divertir mucho".

Los cuatro asesores se lo han pasado en grande durante la grabación del programa porque la mayoría de los artistas se conocían desde hace tiempo y eso permite "que se rompa el hielo" con más facilidad para soltar "buenos chistes". Por si fuera poco, el director grababa fragmentos muy largos sin cortar para sacar la parte más natural de cada uno. "No hay nada guionizado, todo lo que está pasando es real y hay un montón de amor", afirma Mala Rodríguez en un encuentro en el que está presente FormulaTV.

Rivera, en el lugar de los participantes

Carlos Rivera junto a Laura Pausini en 'La Voz 2020'

Carlos Rivera es uno de los asesores más veteranos del formato, ya que participó en 'La Voz Kids' en España en 2014 como asesor de Malú y también ganó como coach en 'La Voz' de México en 2018 con Cristina Ramos en su equipo. En esta edición le ha llamado la atención especialmente la cantidad de personas que le han hecho "sentir algo". "Independientemente de esas grandes voces que antes llamaban la atención, hoy sorprenden otras cosas, como un estilo", afirma el asesor.

A diferencia del resto de sus compañeros, Rivera conoce de primera mano lo que es "ser juzgado por un público" ya que su carrera comenzó al ganar la tercera edición del concurso 'La Academia' (Televisión Azteca) en 2004: "Te recuerdas a ti mismo. Ves las miradas de ilusión de los participantes y te emociona", afirma el intérprete de "Recuérdame". El cantante del musical de "El Rey León" considera que el formato es una buena herramienta para darse a conocer y en todo momento quiso aconsejar a los participantes de cuál era el objetivo que debían tener: "Es más importante conseguir hacer un buen momento televisivo y que a la gente se le quede grabado, que ganar el programa".

El mexicano forma equipo con Laura Pausini, a quien conoce desde hace unos años e incluso tienen juntos un dúo que se llama "La solución". "Nos queremos mucho", confiesa el cantautor. Define a su compañera como una persona "encantadora, graciosa y con mucho talento" y afirma que no han tenido problemas a la hora de ponerse de acuerdo en las batallas, porque están "conectados": "Nos miramos al mismo tiempo y ya nos entendemos". Admite que Pausini "no tiene filtro" a la hora de decir cosas que a uno le pueden molestar o no quiere escuchar: "Te lo dice de una manera tan bonita y tan graciosa... ¿Qué le voy a decir si tiene razón?".

La primera experiencia en 'La Voz' de Mala Rodríguez

Antonio Orozco junto a Mala Rodríguez en 'La Voz 2020'

Para Mala Rodríguez ha sido su primera vez en la televisión y es que todo lo que sea un reto le interesa. "Me apetecía un montón poder mostrarme y aprender de todo lo que se vive en un evento así. Me hacía especial ilusión formar parte de 'La Voz'", reconoce la cantante. Su toque urbano era lo que necesitaba verse en el formato, siendo una de las artistas más importantes y respetadas en el mundo del hip-hop que además ha vuelto a demostrarlo con el último tema que ha sacado junto a Nyno Vargas, "TOTO".

En el programa de Antena 3, Mala Rodríguez ha compartido su sabiduría musical con Antonio Orozco, a quien no conocía mucho fuera del escenario. Sin embargo, su experiencia en el formato ha servido para darse cuenta que Orozco "es una bellísima persona" que le hace sentir como en casa. Entre los dos ha habido "muy buen rollo" y su forma de ponerse de acuerdo ha sido realmente particular. "Hemos decidido que vamos a hacer como en Tinder, si hay match, pues adelante", bromea la artista.

El nacimiento de una amistad entre Yatra y López

Sebastián Yatra y Pablo López en 'La Voz 2020'

Es uno de los artistas más importantes de los últimos años siendo nominado en múltiples ocasiones a los premios Latin Grammy. Para Sebastián Yatra es su tercera vez en el formato, fue coach en 'La Voz Kids' de Colombia y artista invitado en 'La Voz España 2019'. Considera que el talent es una oportunidad enorme para los concursantes y para ellos porque también aprenden de sus coaches. Además, en esta edición, tres de los asesores son de fuera de España, lo que ayuda a acercar más a los participantes a la música latina. "Les enseñamos un poco de nuestras raíces y de la música que viene de nuestros países", afirma el compositor.

Si algo le ha sorprendido especialmente en esta edición de 'La Voz 2020' ha sido lo preparados que están los concursantes a nivel musical. "En España está saliendo cada vez más talento como Rosalía, Manuel Carrasco, Alejandro Sanz, Pablo López, La Mala que representan al país en otros lados y a los latinos también porque nosotros nos sentimos parte de España", asegura el artista. Participar en esta edición con Pablo López ha supuesto el nacimiento de una amistad muy fuerte entre ellos.

Los dos han empezado a componer juntos algunos temas. "Fuimos a escribir una canción espectacular, estuvimos en el estudio hasta las seis de la mañana hablando de la vida", relata Yatra. Afirma que al trabajar junto a Pablo siente "la euforia en el plató con él" pues se arranca a tocar canciones cada dos por tres. Ambos han creado un dúo muy divertido en el programa. "Tenemos una guerra entre los dos a ver quién dice las cosas más inteligentes", bromea el joven de 23 años, recordando que López fue el coach que ganó en la edición pasada.

Tini trabaja con su ídolo: Alejandro Sanz

Tini Stoessel y Alejandro Sanz en 'La Voz 2020'

La mayor parte del público la conoció por su papel en la ficción juvenil 'Violetta', sin embargo, muy atrás ha quedado esa imagen, porque Tini Stoessel no ha parado de evolucionar en su carrera profesional desde entonces. La intérprete ha colaborado con numerosos artistas importantes del panorama musical y actualmente ha lanzado "Duele", su nuevo tema junto al rapero y youtuber argentino John C. A diferencia de Mala Rodríguez, Tini ya tenía experiencia como coach en 'La Voz Argentina' en 2018.

No obstante, su participación en esta edición ha sido completamente diferente pues ha ayudado ni más ni menos que a uno de sus "artistas preferidos de toda la vida", Alejandro Sanz. "Cuando me llegó esta propuesta pensé que era un chiste y estaba súper nerviosa porque me considero fanática de Alejandro desde mis siete u ocho años, ya que crecí con su música", confiesa la actriz.

La protagonista de 'Violetta' se ha sentido muy cómoda junto al cantante, quien siempre ha contado con su opinión en todo momento: "Coincidimos en los gustos un montón y la verdad ex que ha sido una experiencia inolvidable". La diferencia de edad no les ha supuesto ningún problema, es más, Stoessel lo ve como una oportunidad de aprender. "Siempre tienes algo nuevo para aprender de cualquier ser humano y eso está sucediendo entre los dos", afirma la actriz.