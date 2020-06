Yola Berrocal zanja una discusión con Oriana Marzoli enseñándole sus pechos

Como suele ser habitual en cada uno de los días de convivencia de 'La casa fuerte', Oriana Marzoli ha vuelto a estar en el centro de la polémica, esta vez protagonizando una gran bronca con Yola Berrocal y Fani Carbajo. Un conflicto que empezó cuando la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' vio a Marzoli beber refresco de naranja y advirtió a Berrocal (que forma parte del grupo de los 'Asaltantes'), que solo quedaba una botella del mismo. Por ello, y sin que se lo pidiese su amiga, Yola decidió avisar a Oriana, quien no dudó en negar esta información, afirmando que todavía restaban dos botellas más en el hogar de las 'Residentes', tal y como pudimos ver después.

Yola Berrocal enseña sus pechos en 'La casa fuerte'La casa fuerte

Pues bien, Oriana decidió replicar y no dudó en en cargar entonces contra Carabajo, acusándola de no ser valiente de quejarse por la presunta falta de refresco de naranja a ella misma. "No me toques los cojones (...) me lo puedes decir tú misma y no cagarte como haces siempre (...) que a mí no me lo has dicho (...) y lo has comentado cuando me he pirado", reprochó entre gritos Marzoli, mientras Yola Berrocal dejaba claro que Fani no le había pedido que dijese nada, todo era por iniciativa propia. "Dice que tú me has mandado y simplemente lo que has hecho es hacerme un comentario (...) y he sido yo la que he querido ir a decírselo", le explicaba Berrocal a Fani.

Fani a Oriana: "¡Vete a la mierda!"

"¡Vete a la mierda!", decidió replicar entonces Fani a Oriana, que seguía acusándola de ser una cobarde. "Estoy aquí, respirando tu aire en la mierda", respondió esta, mientras Yola seguía reafirmándose en que Fani no le había pedido nada. En definitiva, una discusión que podría haber quedado ahí pero que fue a más y es que Berrocal decidió plantarle cara de una vez por todas a Marzoli. "A mí nadie me tiene que decir lo que digo, así que no me grites", afirmó esta, mientras Oriana le replicaba: "¡Qué no me hables! A ver señora, que no me hable".

Yola se quejó entonces que la llamase señora, a lo que Marzoli respondió que lo hacía porque antes esta le había llamado niña. "Te pongo los años que tú me has quitado", le replicó Oriana, mientras le pedía a Yola que vigilase porque se le veía el pezón. "¡Pues mira!", replicó Berrocal mientras no dudó en enseñar sus dos pechos, algo que provocó la risa de todos y el aplauso de Leticia Sabater: "¡Ole mi compañera!". Minutos después y ya con sus "yolas" a buen recaudo, la cantante decidió ponerse a rezar para así relajarse y olvidar lo que minutos antes había ocurrido.