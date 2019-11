'You' estrena su segunda temporada el 26 de diciembre en Netflix

Exactamente un año después de la llegada a Netflix de su primera temporada, 'You' regresará con nuevos episodios. El obsesivo relato protagonizado por un perturbador Penn Badgley se convirtió en una sensación global en la plataforma tras firmar unos discretos números en Lifetime, por lo que no es una sorpresa que Netflix, tras adquirir los derechos de desarrollo de la serie, haya cogido carrerilla para no perder el interés del público.

Penn Badgley en 'You'

Ese retorno tendrá lugar el 26 de diciembre, cuando los diez episodios de la segunda temporada estarán disponibles para los usuarios del servicio estadounidense. Así se ha revelado a través de las redes sociales con un esclarecedor póster, que muestra a Joe fijándose en su nueva obsesión, mientras que aquella que le dejó marcado de por vida, Candace (Ambyr Childers), observa desde la distancia.

You Season 2 premieres Dec 26 — KEY ART: pic.twitter.com/MTYJd5kLkC — See What's Next (@seewhatsnext) November 11, 2019

En esta segunda temporada, como ha enfatizado el propio Badgley en Twitter, Joe vivirá un "nuevo comienzo", ya que, tras el sangriento final de la primera entrega, ha tomado la decisión de mudarse de Nueva York a Los Ángeles. Ese cambio de costa sirve para dejar de lado su fatídica relación con Beck (Elizabeth Lail), pero no tardará en fijar su mirada en Love, el inédito personaje encarnado por Victoria Pedretti.

Personalidad opuesta

A diferencia de Beck, que mostraba una gran preocupación por la imagen que proyectaba en las redes sociales, Love no tiene ningún interés en promover su vida en el entorno digital. Es una aspirante a chef que ha tenido que superar un complicado proceso de duelo, lo cual la llevará a conectar con Joe, en el que se ve terriblemente reflejada. La segunda temporada de 'You' será la guinda de 2019 para Netflix, que podría llevarse una gran alegría con este estreno tras el gran dato de 40 millones de espectadores que la primera entrega amasó en tan solo un mes.