Zona Gemelos advierte a Aída Nízar tras rechazar 'La cárcel de los gemelos': "Creedme que va a pagar"

Por Adrián López Carcelén |

Tras la repercusión de 'La casa de los gemelos', los hermanos Carlos y Daniel Ramos quieren repetir la fórmula con 'La cárcel de los gemelos'. El nuevo reality, que tiene previsto su estreno para el 15 de marzo, contará con un premio de 250.000€ y estará ambientado en una prisión. No obstante, el programa ha perdido en los últimos días grandes nombres como Ylenia o Aída Nízar.

El fichaje de la excolaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' se anunció por todo lo alto. Sin embargo, Aída Nízar no estará presente en el nuevo formato de Zona Gemelos debido a unos hechos que ocurrieron durante una emisión en directo previa al programa. "Durante la jornada de hoy se han producido escupitajos y conductas agresivas absolutamente inaceptables", dijo la televisiva, que alegó el "incumplimiento de una cláusula" del contrato para poder renunciar a su participación en el reality tras su pelea con La Marrash.

Aída Nízar participó en un directo previo al comienzo de 'La cárcel de los gemelos'

Los gemelos se han pronunciado y han advertido a Aída Nízar de que si no participa en el reality, deberá devolver el dinero que ya le han pagado. "En el contrato pone que es cuando empieza el reality, y ni ha empezado. Le dije: 'Vale, ¿no quieres entrar en el reality? Pues devuelve todo el dinero'. Y ha cogido y me ha bloqueado, y se ha quedado con todo el dinero. Lo va a pagar, creedme que o se presenta el domingo o va a pagar hasta el último céntimo. No es una amenaza, es la realidad", dijo uno de ellos visiblemente cabreado.

Los gemelos lanzan una fuerte acusación sobre Aída Nízar

Aída Nízar ha participado en numerosos realities como 'GH VIP'

. "Va a pagar lo que nos debe, la penalización y el dinero que no ha tributado en España. Porque el dinero que yo le he pagado a ella he tenido que enviarlo a Emiratos Árabes Unidos para que ella no tribute en España.. Ahora, yo me como eso porque no puedo declararlo como gasto. A mí me va a costar el doble que a ella", expresaron los hermanos Ramos.

Lejos de quedarse ahí, los creadores de contenido continuaron hablando sobre Aída Nízar y su hipocresía sobre España. "Abanderados todos de la patria, abanderados todos de 'Viva España'. No pagan ni un duro a Hacienda, y Hacienda somos todos. Son las escuelas, los hospitales, cuando tu madre se pone mala, cuando a tu abuela le llega la pensión. Adoro mi vida, pero los impuestos en España no, los impuestos en otro país", dijo Carlos Ramos, haciendo referencia a una de las frases más famosas de Aída Nízar.

La colaboradora de televisión ya se ha pronunciado a través de sus redes sociales y ha respondido a los gemelos de forma sutil. "Adoro trabajar y tributar. Ganas de encontrarme con cada uno de vosotros y adorar la vida juntos en las mejores alas de España", ha escrito Aída Nízar junto a un vídeo donde promociona uno de los próximos eventos a los que la televisiva acudirá.