Nueva jornada de dominio para las telenovelas de Nova entre las emisiones más vistas de la TDT temática, aunque con algunas excepciones destacadas en el ranking. En esta ocasión, el liderazgo del día es para 'Emanet', que se convierte en la oferta temática más vista tras reunir a 303.000 espectadores y firmar un 3,3% de cuota de pantalla. La segunda posición es para 'Leyla', que mantiene el buen rendimiento habitual de las ficciones de Nova con 271.000 seguidores y un 2,2% de share.
La sorpresa del ranking aparece en tercera posición con 'Blue Bloods' en Veo7, que logra colarse entre las emisiones más vistas gracias a sus 257.000 espectadores y un 2% de cuota de pantalla, rompiendo así el dominio casi absoluto de las telenovelas de Nova. Por detrás se sitúa la película "Jungle Cruise" en FDF, que alcanza un notable 3,3% de share y congrega a 248.000 televidentes. El top 5 lo cierra nuevamente Nova con 'Cuidado con el ángel', que firma un 3,2% de cuota y reúne a 246.000 fieles.
En cuanto al ranking diario de cadenas temáticas TDT, FDF consigue hacerse con el liderazgo de la jornada gracias a un 2,3% de cuota de pantalla. Muy cerca queda Nova, segunda con un 2,2%, mientras que Energy ocupa la tercera posición con un 2,1% de share. El cuarto puesto es para Atreseries, que registra un 1,7% de cuota de pantalla. El top 5 de cadenas lo cierran Neox, TRECE y BeMad, que empatan con un 1,6% de share.
Ranking cadenas TDT Martes, 19 de Mayo de 2026
2,3%
2,2%
2,1%
1,7%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,2%
1,1%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,4%
0,4%
0,3%
Ranking programas TDT Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:01
16:32
303.000
3,3%
Leyla
21:50
23:03
271.000
2,2%
Blue bloods,familia de policias
22:00
22:46
257.000
2,0%
Cine Jungle cruise
22:55
25:16
248.000
3,3%
Cuidado con el angel
16:32
18:01
246.000
3,2%
Perdona nuestros pecados
20:15
21:50
243.000
2,5%
Marina
20:01
20:15
243.000
3,4%
Marina
19:06
20:01
240.000
3,5%
Cuando seas mia
18:01
18:48
236.000
3,6%
La noche en 24h
23:12
24:30
234.000
2,8%
Ranking FDF (2,3%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Jungle cruise
22:55
25:16
248.000
3,3%
La que se avecina Una conserja,un romance ...
20:46
22:55
208.000
1,8%
La que se avecina Un cuchifritin,un contraste ...
14:49
16:47
196.000
2,2%
La que se avecina Un asexual,unas amiguis y un ...
16:47
18:57
149.000
2,1%
La que se avecina Una sugarbaby,un filet muñon ...
18:57
20:46
123.000
1,7%
Ranking Nova (2,2%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:01
16:32
303.000
3,3%
Leyla
21:50
23:03
271.000
2,2%
Cuidado con el angel
16:32
18:01
246.000
3,2%
Perdona nuestros pecados
20:15
21:50
243.000
2,5%
Marina
20:01
20:15
243.000
3,4%
Ranking Energy (2,1%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FBI Hermandad
22:58
23:56
204.000
2,0%
FBI Privilegio
23:56
24:51
192.000
3,0%
FBI Obligacion
21:05
22:01
180.000
1,6%
CSI: Miami Furia
17:34
18:30
175.000
2,6%
FBI Pecados del pasado
22:01
22:58
171.000
1,4%
Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds Las flores del mal
22:00
23:00
203.000
1,6%
Bright minds Soterrado
23:02
24:25
194.000
2,2%
Los misterios de murdoch El murdoch del lago ...
15:32
16:35
179.000
2,0%
Los misterios de murdoch Republica de ...
16:35
17:23
161.000
2,0%
Rizzoli & Isles
14:39
15:32
158.000
1,7%
Ranking Neox (1,6%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:01
15:28
222.000
2,4%
Los Simpson
15:28
15:55
218.000
2,3%
Los Simpson
14:42
15:01
207.000
2,3%
The Big Bang Theory
18:45
19:03
189.000
2,9%
Los Simpson
15:55
16:21
170.000
1,9%
Ranking TRECE (1,6%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Trece y cope es noticia
20:31
20:41
221.000
2,7%
Cine western Cimarron kid
18:43
20:31
205.000
3,0%
Tu cine Casta indomable
20:42
22:02
185.000
1,8%
Sesion doble Dos super policias
14:47
16:52
170.000
1,9%
Sesion doble Dos super policias en miami
16:53
18:40
162.000
2,3%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Dueños de la calle
22:39
24:45
192.000
2,1%
Cine Muere otra vez
15:35
17:33
154.000
1,8%
Cine Cleaner
21:10
22:39
146.000
1,2%
Cine El ultimo heroe(2019)
17:33
19:29
126.000
1,9%
Cine Sin motivo aparente(2002)
19:29
21:10
120.000
1,5%
Ranking DMAX (1,5%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Expedicion al pasado
15:36
16:24
196.000
2,2%
Tesoros perdidos de egipto La maldicion de ...
23:28
24:19
165.000
2,0%
Tesoros perdidos de egipto Los ultimos ...
22:31
23:21
148.000
1,3%
Expedicion:archivos del pasado
14:45
15:36
131.000
1,4%
¿Cómo lo hacen?
21:34
21:56
129.000
1,1%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:12
24:30
234.000
2,8%
La noche en 24h:portada Jose antonio martin ...
22:05
23:12
206.000
1,7%
Informativo 24h
21:43
22:05
97.000
0,8%
Deportes 2
21:37
21:43
95.000
0,8%
D.reg(informativo 24h)
15:49
16:28
89.000
1,0%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego El martillo de guerra
22:00
22:47
150.000
1,2%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
148.000
3,6%
Forjado a fuego El khopesh
22:47
23:45
137.000
1,3%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
130.000
1,6%
Vida bajo cero:canada Cosecha fria
16:43
17:40
120.000
1,6%
Ranking DKiss (1,2%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Reformas en boise
14:48
15:35
106.000
1,1%
Reformas en boise
13:56
14:48
95.000
1,3%
La revista people investiga
16:29
17:22
94.000
1,2%
La revista people investiga
17:22
18:11
93.000
1,3%
La noche que no termino
15:35
16:29
81.000
0,9%
Ranking Veo7 (1,1%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias
22:00
22:46
257.000
2,0%
Blue bloods,familia de policias
22:46
23:33
211.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias El enemigo de mi ...
21:16
22:00
210.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias No ...
23:33
24:15
159.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias Reduciendo ...
20:28
21:16
158.000
1,7%
Ranking Ten (0,9%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:31
15:45
90.000
1,0%
Venganza:recien casados asesinos
23:02
24:03
76.000
0,8%
Caso cerrado
13:25
14:25
69.000
1,2%
Venganza:recien casados asesinos
22:02
23:02
57.000
0,5%
Venganza:recien casados asesinos
25:59
26:30
56.000
3,1%
Ranking Divinity (0,8%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire Una sorpresa aún mejor
20:10
21:00
94.000
1,2%
Chicago Fire Sesenta días
16:42
17:38
85.000
1,1%
Chicago Fire Llévame
15:48
16:42
85.000
1,0%
Infiltrada
22:46
23:35
82.000
0,7%
Chicago Fire Mi milagro
17:38
18:33
81.000
1,2%
Ranking Boing (0,8%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:19
21:30
155.000
1,5%
Doraemon,el gato cosmico
20:50
20:59
147.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
20:40
20:50
147.000
1,7%
Historias corrientes:las cintas perdidas
21:30
21:41
143.000
1,3%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:08
21:19
136.000
1,3%
Ranking Squirrel (0,8%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Caza al testigo(2021)
22:01
23:33
136.000
1,1%
Cine Un hombre,un caballo,una pistola
18:58
20:37
94.000
1,3%
Cine De mis enemigos me ocupo yo
17:20
18:58
87.000
1,3%
Cine El comando
23:33
24:59
80.000
1,2%
Justicia extrema Pasaje mortal
20:37
22:01
68.000
0,7%
Ranking Clan TVE (0,4%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los green en la gran ciudad
21:47
21:58
87.000
0,7%
Los green en la gran ciudad
21:37
21:47
65.000
0,6%
Rocky kwaterner
15:35
15:47
63.000
0,7%
Los green en la gran ciudad
21:27
21:37
59.000
0,5%
Rocky kwaterner
15:23
15:35
59.000
0,6%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Y si no,nos enfadamos
21:35
23:19
85.000
0,7%
Cine Patos salvajes
23:19
25:42
45.000
0,7%
Cine La guerra de troya
15:35
17:29
43.000
0,5%
Real madrid conecta
19:35
21:30
16.000
0,2%
Historia que tu hiciste Euroliga 2014/15.real ...
17:34
19:26
15.000
0,2%
Ranking Teledeporte (0,3%) - Martes, 19 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fifa 26
23:04
23:37
70.000
0,7%
Fifa 26
22:30
23:03
47.000
0,4%
Fifa 26
23:37
24:12
40.000
0,5%
Deportes
20:12
20:25
40.000
0,5%
Fifa 26
24:13
24:48
31.000
0,5%