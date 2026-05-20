Por Redacción |

Nueva jornada de dominio para las telenovelas de Nova entre las emisiones más vistas de la TDT temática, aunque con algunas excepciones destacadas en el ranking. En esta ocasión, el liderazgo del día es para 'Emanet', que se convierte en la oferta temática más vista tras reunir a 303.000 espectadores y firmar un 3,3% de cuota de pantalla. La segunda posición es para 'Leyla', que mantiene el buen rendimiento habitual de las ficciones de Nova con 271.000 seguidores y un 2,2% de share.

La sorpresa del ranking aparece en tercera posición con 'Blue Bloods' en Veo7, que logra colarse entre las emisiones más vistas gracias a sus 257.000 espectadores y un 2% de cuota de pantalla, rompiendo así el dominio casi absoluto de las telenovelas de Nova. Por detrás se sitúa la película "Jungle Cruise" en FDF, que alcanza un notable 3,3% de share y congrega a 248.000 televidentes. El top 5 lo cierra nuevamente Nova con 'Cuidado con el ángel', que firma un 3,2% de cuota y reúne a 246.000 fieles.

En cuanto al ranking diario de cadenas temáticas TDT, FDF consigue hacerse con el liderazgo de la jornada gracias a un 2,3% de cuota de pantalla. Muy cerca queda Nova, segunda con un 2,2%, mientras que Energy ocupa la tercera posición con un 2,1% de share. El cuarto puesto es para Atreseries, que registra un 1,7% de cuota de pantalla. El top 5 de cadenas lo cierran Neox, TRECE y BeMad, que empatan con un 1,6% de share.