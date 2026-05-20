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AUDIENCIAS TDT 19 DE MAYO

'Blue Bloods' y "Jungle Cruise" consiguen romper la hegemonía de las telenovelas de Nova en las TDT

FDF consigue además llevarse el liderazgo del día con un 2,3%. 'Emanet' y 'Leyla' son lo más visto del día.

'Blue Bloods' y "Jungle Cruise" consiguen romper la hegemonía de las telenovelas de Nova en las TDT
©Disney
Por RedacciónPublicado: Miércoles 20 Mayo 2026 10:07

Audiencias Martes 19 de Mayo de 2026

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    14,2%

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    11,8%

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    9,1%

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    2,3%

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Nueva jornada de dominio para las telenovelas de Nova entre las emisiones más vistas de la TDT temática, aunque con algunas excepciones destacadas en el ranking. En esta ocasión, el liderazgo del día es para 'Emanet', que se convierte en la oferta temática más vista tras reunir a 303.000 espectadores y firmar un 3,3% de cuota de pantalla. La segunda posición es para 'Leyla', que mantiene el buen rendimiento habitual de las ficciones de Nova con 271.000 seguidores y un 2,2% de share.

La sorpresa del ranking aparece en tercera posición con 'Blue Bloodsen Veo7, que logra colarse entre las emisiones más vistas gracias a sus 257.000 espectadores y un 2% de cuota de pantalla, rompiendo así el dominio casi absoluto de las telenovelas de Nova. Por detrás se sitúa la película "Jungle Cruise" en FDF, que alcanza un notable 3,3% de share y congrega a 248.000 televidentes. El top 5 lo cierra nuevamente Nova con 'Cuidado con el ángel', que firma un 3,2% de cuota y reúne a 246.000 fieles.

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En cuanto al ranking diario de cadenas temáticas TDT, FDF consigue hacerse con el liderazgo de la jornada gracias a un 2,3% de cuota de pantalla. Muy cerca queda Nova, segunda con un 2,2%, mientras que Energy ocupa la tercera posición con un 2,1% de share. El cuarto puesto es para Atreseries, que registra un 1,7% de cuota de pantalla. El top 5 de cadenas lo cierran Neox, TRECE y BeMad, que empatan con un 1,6% de share.

Ranking cadenas TDT Martes, 19 de Mayo de 2026

FDF 2,3%

Nova 2,2%

Energy 2,1%

Atreseries 1,7%

Neox 1,6%

TRECE 1,6%

BEMADtv 1,6%

DMAX 1,5%

Canal 24 Horas 1,4%

Mega (España) 1,4%

DKiss 1,2%

Veo7 1,1%

Ten 0,9%

Divinity 0,8%

Boing 0,8%

Squirrel 0,8%

Clan TVE 0,4%

Real Madrid TV 0,4%

Teledeporte 0,3%

Ranking programas TDT Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:01
16:32
303.000
3,3%
Nova
Leyla
21:50
23:03
271.000
2,2%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:00
22:46
257.000
2,0%
FDF
Cine Jungle cruise
22:55
25:16
248.000
3,3%
Nova
Cuidado con el angel
16:32
18:01
246.000
3,2%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:15
21:50
243.000
2,5%
Nova
Marina
20:01
20:15
243.000
3,4%
Nova
Marina
19:06
20:01
240.000
3,5%
Nova
Cuando seas mia
18:01
18:48
236.000
3,6%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:12
24:30
234.000
2,8%

Ranking FDF (2,3%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Jungle cruise
22:55
25:16
248.000
3,3%
FDF
La que se avecina Una conserja,un romance ...
20:46
22:55
208.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un cuchifritin,un contraste ...
14:49
16:47
196.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un asexual,unas amiguis y un ...
16:47
18:57
149.000
2,1%
FDF
La que se avecina Una sugarbaby,un filet muñon ...
18:57
20:46
123.000
1,7%

Ranking Nova (2,2%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:01
16:32
303.000
3,3%
Nova
Leyla
21:50
23:03
271.000
2,2%
Nova
Cuidado con el angel
16:32
18:01
246.000
3,2%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:15
21:50
243.000
2,5%
Nova
Marina
20:01
20:15
243.000
3,4%

Ranking Energy (2,1%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
FBI Hermandad
22:58
23:56
204.000
2,0%
Energy
FBI Privilegio
23:56
24:51
192.000
3,0%
Energy
FBI Obligacion
21:05
22:01
180.000
1,6%
Energy
CSI: Miami Furia
17:34
18:30
175.000
2,6%
Energy
FBI Pecados del pasado
22:01
22:58
171.000
1,4%

Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds Las flores del mal
22:00
23:00
203.000
1,6%
Atreseries
Bright minds Soterrado
23:02
24:25
194.000
2,2%
Atreseries
Los misterios de murdoch El murdoch del lago ...
15:32
16:35
179.000
2,0%
Atreseries
Los misterios de murdoch Republica de ...
16:35
17:23
161.000
2,0%
Atreseries
Rizzoli & Isles
14:39
15:32
158.000
1,7%

Ranking Neox (1,6%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:01
15:28
222.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:28
15:55
218.000
2,3%
Neox
Los Simpson
14:42
15:01
207.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
18:45
19:03
189.000
2,9%
Neox
Los Simpson
15:55
16:21
170.000
1,9%

Ranking TRECE (1,6%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Trece y cope es noticia
20:31
20:41
221.000
2,7%
TRECE
Cine western Cimarron kid
18:43
20:31
205.000
3,0%
TRECE
Tu cine Casta indomable
20:42
22:02
185.000
1,8%
TRECE
Sesion doble Dos super policias
14:47
16:52
170.000
1,9%
TRECE
Sesion doble Dos super policias en miami
16:53
18:40
162.000
2,3%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Dueños de la calle
22:39
24:45
192.000
2,1%
BEMADtv
Cine Muere otra vez
15:35
17:33
154.000
1,8%
BEMADtv
Cine Cleaner
21:10
22:39
146.000
1,2%
BEMADtv
Cine El ultimo heroe(2019)
17:33
19:29
126.000
1,9%
BEMADtv
Cine Sin motivo aparente(2002)
19:29
21:10
120.000
1,5%

Ranking DMAX (1,5%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Expedicion al pasado
15:36
16:24
196.000
2,2%
DMAX
Tesoros perdidos de egipto La maldicion de ...
23:28
24:19
165.000
2,0%
DMAX
Tesoros perdidos de egipto Los ultimos ...
22:31
23:21
148.000
1,3%
DMAX
Expedicion:archivos del pasado
14:45
15:36
131.000
1,4%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:34
21:56
129.000
1,1%

Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:12
24:30
234.000
2,8%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Jose antonio martin ...
22:05
23:12
206.000
1,7%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:05
97.000
0,8%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:37
21:43
95.000
0,8%
Canal 24 Horas
D.reg(informativo 24h)
15:49
16:28
89.000
1,0%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego El martillo de guerra
22:00
22:47
150.000
1,2%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
148.000
3,6%
Mega (España)
Forjado a fuego El khopesh
22:47
23:45
137.000
1,3%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
130.000
1,6%
Mega (España)
Vida bajo cero:canada Cosecha fria
16:43
17:40
120.000
1,6%

Ranking DKiss (1,2%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Reformas en boise
14:48
15:35
106.000
1,1%
DKiss
Reformas en boise
13:56
14:48
95.000
1,3%
DKiss
La revista people investiga
16:29
17:22
94.000
1,2%
DKiss
La revista people investiga
17:22
18:11
93.000
1,3%
DKiss
La noche que no termino
15:35
16:29
81.000
0,9%

Ranking Veo7 (1,1%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:00
22:46
257.000
2,0%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:46
23:33
211.000
1,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias El enemigo de mi ...
21:16
22:00
210.000
1,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias No ...
23:33
24:15
159.000
1,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Reduciendo ...
20:28
21:16
158.000
1,7%

Ranking Ten (0,9%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:31
15:45
90.000
1,0%
Ten
Venganza:recien casados asesinos
23:02
24:03
76.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
13:25
14:25
69.000
1,2%
Ten
Venganza:recien casados asesinos
22:02
23:02
57.000
0,5%
Ten
Venganza:recien casados asesinos
25:59
26:30
56.000
3,1%

Ranking Divinity (0,8%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire Una sorpresa aún mejor
20:10
21:00
94.000
1,2%
Divinity
Chicago Fire Sesenta días
16:42
17:38
85.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire Llévame
15:48
16:42
85.000
1,0%
Divinity
Infiltrada
22:46
23:35
82.000
0,7%
Divinity
Chicago Fire Mi milagro
17:38
18:33
81.000
1,2%

Ranking Boing (0,8%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:19
21:30
155.000
1,5%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
20:50
20:59
147.000
1,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
20:40
20:50
147.000
1,7%
Boing
Historias corrientes:las cintas perdidas
21:30
21:41
143.000
1,3%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:08
21:19
136.000
1,3%

Ranking Squirrel (0,8%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Caza al testigo(2021)
22:01
23:33
136.000
1,1%
Squirrel
Cine Un hombre,un caballo,una pistola
18:58
20:37
94.000
1,3%
Squirrel
Cine De mis enemigos me ocupo yo
17:20
18:58
87.000
1,3%
Squirrel
Cine El comando
23:33
24:59
80.000
1,2%
Squirrel
Justicia extrema Pasaje mortal
20:37
22:01
68.000
0,7%

Ranking Clan TVE (0,4%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:47
21:58
87.000
0,7%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:37
21:47
65.000
0,6%
Clan TVE
Rocky kwaterner
15:35
15:47
63.000
0,7%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:27
21:37
59.000
0,5%
Clan TVE
Rocky kwaterner
15:23
15:35
59.000
0,6%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Y si no,nos enfadamos
21:35
23:19
85.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Patos salvajes
23:19
25:42
45.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine La guerra de troya
15:35
17:29
43.000
0,5%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:35
21:30
16.000
0,2%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste Euroliga 2014/15.real ...
17:34
19:26
15.000
0,2%

Ranking Teledeporte (0,3%) - Martes, 19 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fifa 26
23:04
23:37
70.000
0,7%
Teledeporte
Fifa 26
22:30
23:03
47.000
0,4%
Teledeporte
Fifa 26
23:37
24:12
40.000
0,5%
Teledeporte
Deportes
20:12
20:25
40.000
0,5%
Teledeporte
Fifa 26
24:13
24:48
31.000
0,5%
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