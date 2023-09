AMC Selekt anuncia más de 1.000 estrenos exclusivos de series y películas hasta final de año

AMC |

AMC SELEKT, la oferta de los 14 canales de AMC Networks International que llega a más de seis millones de hogares, ha presentado en el marco del FesTVal de Vitoria sus novedades para los próximos meses. Hasta finales de año, estas marcas de la televisión de pago estrenarán en exclusiva más de 1.000 títulos de temáticas tan variadas como series, cine, documentales, factual o estilo de vida. La compañía también ha desvelado los principales lanzamientos de sus servicios de streaming AMC+, Historia y Actualidad, El Gourmet y Planet Horror.

"De aquí a final de año, AMC Selekt aumentará su volumen de contenidos con 14 estrenos diarios: tres nuevas series cada semana, cinco estrenos de cine al día, 30 estrenos documentales exclusivos cada semana y 25 estrenos de estilo de vida semanales. Más de 1.000 estrenos exclusivos que llegarán a seis millones de hogares", ha expresado Manuel Balsera, director general de AMC Networks International para el sur de Europa.

Entre las series de ficción más destacadas encontramos los episodios finales de 'Fear The Walking Dead', 'Buena gente' o la adaptación televisiva de 'Creepshow' al completo. Respecto al cine, cuentan con el estreno en primicia de "Winnie the Pooh: Blood and Honey" o "Alone Together". Respecto a los documentales, AMC Selekt se vuelca con títulos como 'Conquistadores' o 'Islas: laboratorios de la naturaleza'.

Por su parte, los servicios de streaming de AMC Networks International preparan una serie de estrenos exclusivos para ampliar sus catálogos. AMC+ suma un nuevo spin off al universo 'The Walking Dead' con el lanzamiento de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', mientras que los canales de Historia y Actualidad rememoran importantes conflictos bélicos en 'Guerras secretas al descubierto', El Gourmet se deleita con 'El queso, una historia de amor' y Planet Horror estrena cada jueves un nuevo título centrado en el terror.