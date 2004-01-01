ENTREVISTA

Anabel Pantoja ('Bailando con las estrellas'): "Estoy en la final por el público; por el jurado, ni 3 semanas"

Entrevistamos a Anabel Pantoja junto a su compañero Álvaro Cuenca para que hagan balance de su paso por el concurso.

Bailando con las estrellas

1 Titulares de Anabel Pantoja Anabel Pantoja: "Prefiero mandar un mensaje a los que nos han apoyado que a los que dicen que no merecemos estar en la final"

A.P.: "Álvaro es el que me ha ayudado, el que ha sacado lo mejor de mí, mi mitad en el concurso"

A.P.: "Estamos aquí por el público, si fuese por el jurado habríamos estado 3 semanas o menos"

Álvaro Cuenca: "Yo le diría a la gente que desmerece que igual no son tan valientes de ponerse a bailar sin saber"

Á.C.: "Es importante que Anabel, que partía desde nada, esté en la final por haber trabajado"

A.P.: "Si quien vota en la final es el público, ¿por qué no voy a ganar si nos han votado todo el programa?"

Á.C.: "Anabel merece ganar, pero tampoco lo necesitamos porque ya estamos muy orgullosos"

A.P.: "He tenido sábados de decir: yo cojo mi maletita y me voy a mi casa"

A.P.: "Somos profesionales, hemos firmado un contrato y hemos tenido que cumplirlo"

A.P.: "Vengo con ilusión, trabajo toda la semana y que luego me diga eso el jurado...."

Á.C.: "Yo la preparo a ella, y todo lo que le digan malo a mí me va a afectar y no me voy a callar"

A.P.: "Siempre decimos que lo que diga el jurado no nos va a afectar, pero luego nos afecta"

A.P.: "Nosotros no somos robots y cuando el jurado te mete un hostión... pues ostras"

A.P.: "Si el jurado tiene algo malo que decirnos en la final que se lo lleven a su casa, que yo me voy a la mía feliz"

Á.C.: "Probablemente sea la última vez que bailemos juntos en un plató y la clave es que lo disfrutemos"

A.P.: "Yo he descubierto en Álvaro un amigo que me quedo, no solo un compañero o profesor"

Á.C.: "Conocía a Anabel de verla en la tele,, pero me llevo una persona muy familiar"

Á.C.: "Si un día me llama Anabel a las 3 de la mañana porque me necesita, me cogeré un avión a Canarias"

A.P.: "Empecé siendo muy pesimista, pero ha sido una experiencia muy guay y he aprendido mucho "

A.P.: "A la Anabel del principio le diría que no se frustrara con un pasito, que al final saldría"

A.P.: "Quiero que ganemos nosotros y creo que vamos a ganar"

Á.C.: "Yo creo que va a ganar Jorge González"

