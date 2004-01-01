ENTREVISTA

Aura Garrido ('Entrepreneurs'): "Hacer comedia rodeada de cómicos impone muchísimo"

La actriz se lanza de lleno a la comedia de la mano de Pantomima Full y Disney+.

Alejandro Rodera | Serie relacionada Entrepreneurs 2025 - Act España 1 temporada 10 capítulos Comedia Titulares de Aura Garrido "'Entrepreneurs' me imponía mucho porque soy muy fan del trabajo de Pantomima Full"

"No me suelen llamar para hacer comedia y me hacía muchísima ilusión"

"Al ver su trabajo, ya sabes el tono que buscan Rober y Alberto"

"La serie es ligeramente diferente a los sketches, al final tiene otra estructura"

"Hacer comedia rodeada de cómicos impone muchísimo"

"Trabajar con cómicos impone mucho porque son gente muy graciosa"

"Algunas escenas y personajes tenían más margen para la improvisación"

"Todos han sido muy buenos compañeros porque les encanta trabajar en equipo"

"Soy extremadamente fan de Aníbal Gómez y es la persona que más ha introducido cosas en el rodaje"

"Rober y Alberto nunca se posicionan por encima ni te juzgan, no te hacen sentir mal"

"Me gusta mucho la humanidad de Julia, aunque viene a poner orden también tiene la pulsión de divertirse"

"Para los fans de Pantomima Full esto es una ampliación de ese universo"

"'Entrepreneurs' es una sitcom sencilla de ver, pero con un punto de humor un poco carroñero e inteligente"

"La sátira social diferencia mucho a 'Entrepreneurs' de otras series"

"Me da la sensación de que las comedias se valoran menos, como si tuviéramos el prejuicio de que es un género menor"

"Me parece que la comedia es lo más difícil de hacer"

"La comedia está evolucionando mucho y se están traspasando muchas barreras"

