Aura Garrido ('Entrepreneurs'): "Hacer comedia rodeada de cómicos impone muchísimo"

La actriz se lanza de lleno a la comedia de la mano de Pantomima Full y Disney+.

Alejandro RoderaPublicado: Sábado 25 Octubre 2025 10:57 (hace 5 horas)

Entrepreneurs

Entrepreneurs

2025 - Act

España 1 temporada 10 capítulos

Comedia

Titulares de Aura Garrido

  • "'Entrepreneurs' me imponía mucho porque soy muy fan del trabajo de Pantomima Full"
  • "No me suelen llamar para hacer comedia y me hacía muchísima ilusión"
  • "Al ver su trabajo, ya sabes el tono que buscan Rober y Alberto"
  • "La serie es ligeramente diferente a los sketches, al final tiene otra estructura"
  • "Hacer comedia rodeada de cómicos impone muchísimo"
  • "Trabajar con cómicos impone mucho porque son gente muy graciosa"
  • "Algunas escenas y personajes tenían más margen para la improvisación"
  • "Todos han sido muy buenos compañeros porque les encanta trabajar en equipo"
  • "Soy extremadamente fan de Aníbal Gómez y es la persona que más ha introducido cosas en el rodaje"
  • "Rober y Alberto nunca se posicionan por encima ni te juzgan, no te hacen sentir mal"
  • "Me gusta mucho la humanidad de Julia, aunque viene a poner orden también tiene la pulsión de divertirse"
  • "Para los fans de Pantomima Full esto es una ampliación de ese universo"
  • "'Entrepreneurs' es una sitcom sencilla de ver, pero con un punto de humor un poco carroñero e inteligente"
  • "La sátira social diferencia mucho a 'Entrepreneurs' de otras series"
  • "Me da la sensación de que las comedias se valoran menos, como si tuviéramos el prejuicio de que es un género menor"
  • "Me parece que la comedia es lo más difícil de hacer"
  • "La comedia está evolucionando mucho y se están traspasando muchas barreras"

