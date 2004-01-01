Aura Garrido ('Entrepreneurs'): "Hacer comedia rodeada de cómicos impone muchísimo"

Publicado: Sábado 25 Octubre 2025 10:57 (hace 5 horas)|
Entrepreneurs
2025 - Act
España 1 temporada 10 capítulos
Comedia
Titulares de Aura Garrido
- "'Entrepreneurs' me imponía mucho porque soy muy fan del trabajo de Pantomima Full"
- "No me suelen llamar para hacer comedia y me hacía muchísima ilusión"
- "Al ver su trabajo, ya sabes el tono que buscan Rober y Alberto"
- "La serie es ligeramente diferente a los sketches, al final tiene otra estructura"
- "Hacer comedia rodeada de cómicos impone muchísimo"
- "Trabajar con cómicos impone mucho porque son gente muy graciosa"
- "Algunas escenas y personajes tenían más margen para la improvisación"
- "Todos han sido muy buenos compañeros porque les encanta trabajar en equipo"
- "Soy extremadamente fan de Aníbal Gómez y es la persona que más ha introducido cosas en el rodaje"
- "Rober y Alberto nunca se posicionan por encima ni te juzgan, no te hacen sentir mal"
- "Me gusta mucho la humanidad de Julia, aunque viene a poner orden también tiene la pulsión de divertirse"
- "Para los fans de Pantomima Full esto es una ampliación de ese universo"
- "'Entrepreneurs' es una sitcom sencilla de ver, pero con un punto de humor un poco carroñero e inteligente"
- "La sátira social diferencia mucho a 'Entrepreneurs' de otras series"
- "Me da la sensación de que las comedias se valoran menos, como si tuviéramos el prejuicio de que es un género menor"
- "Me parece que la comedia es lo más difícil de hacer"
- "La comedia está evolucionando mucho y se están traspasando muchas barreras"