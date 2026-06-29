Belén Esteban y los Kikos reaccionan al estreno de 'El show de Paz'

Por Fidel Conejero |

El regreso de Paz Padilla a Telecinco con 'El show de Paz' ha generado numerosas reacciones, no solo entre los espectadores, sino también entre algunos de sus antiguos compañeros de 'Sálvame'. Horas después del estreno del nuevo formato, Belén Esteban y Los Kikos (Kiko Matamoros y Kiko Hernández) dejaron varios comentarios en redes sociales que muchos se podían interpretar claramente como dardos dirigidos a la presentadora gaditana.

La relación entre Paz Padilla y algunos de los rostros del desaparecido magacín de Mediaset continúa marcada por lo ocurrido en 2022, cuando una discusión en directo con Belén Esteban acabó provocando la salida de la humorista de Mediaset. Meses después, ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial y la presentadora pudo regresar a la cadena.

Coincidiendo con el estreno de este nuevo programa veraniego para las tardes de los fines de semana, la cuenta oficial de Telecinco compartió un vídeo en el que Paz Padilla agradecía la oportunidad de volver a la cadena. "Hoy vuelvo aquí con mucha ilusión, con muchas ganas y con los nervios de la primera vez. Solo quiero deciros gracias a todos los que me dais esta oportunidad".

Entre las respuestas a esa publicación, un usuario calificó el espacio como "". Fue entonces cuando la cuenta oficial derespondió escuetamente: "", un comentario que rápidamente comenzó a difundirse entre los seguidores del universo 'Sálvame'.

Los Kikos: "¿A nosotros nos quieres, Paz? Como quieres a todos..."

A ese intercambio también se sumaron Kiko Matamoros y Kiko Hernández, quienes escribieron de forma conjunta detrás de la cuenta de Los Kikos: "¿A nosotros nos quieres, Paz? Como quieres a todos...", en una clara alusión a las palabras pronunciadas por la presentadora durante su regreso a Telecinco.

Las reacciones no terminaron ahí. Horas después del estreno, Kiko Matamoros publicó un mensaje en su perfil de X (Twitter) con tono irónico en el que hacía referencia al nuevo programa. "La Agencia Española de Meteorología (AEMET) anuncia fuertes tormentas de caspa en las inmediaciones de Telecinco, carretera de Alcobendas a Fuencarral, todas las tardes del verano. Mucho ánimo a los trabajadores de Mediaset".

Aunque ninguno de los tres mencionó directamente las audiencias del estreno ni citó expresamente a Paz Padilla en sus publicaciones, sus mensajes no pasaron desapercibidos y reavivaron el enfrentamiento que ambos mantienen desde hace años. Las respuestas acumularon cientos de interacciones y volvieron a situar a los antiguos colaboradores de 'Sálvame' en el centro de la conversación en redes sociales.

Pese a la expectación de su regreso, el estreno de 'El show de Paz' no logró destacar en audiencias. El programa debutó el sábado con 638.000 espectadores y un 7,8% de cuota de pantalla, mientras que su segunda entrega del domingo descendió hasta los 590.000 seguidores y un 6,7% de share. El formato perdió así 1,1 puntos y cerca de 50.000 espectadores en apenas un día.