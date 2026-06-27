'El hormiguero' adelanta su final de temporada por el Mundial: sus últimos invitados

Por Fidel Conejero |

'El hormiguero' ha anunciado los nombres que pondrán el broche final a una nueva temporada. El programa presentado por Pablo Motos ha confirmado que despedirá el curso televisivo con las visitas de Esperansa Grasia, José Andrés, Antonio Resines y Quim Gutiérrez, cuatro invitados que protagonizarán las tres últimas entregas antes de las vacaciones de verano.

La próxima semana será, por tanto, más corta de lo habitual para el formato de Antena 3. El espacio solo se emitirá de lunes a miércoles, ya que el jueves 2 de julio no habrá programa. Ese día, La 1 retransmitirá desde las 21:00 horas el encuentro de la selección española correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, frente a Austria o Argelia, una cita que concentrará a millones de espectadores y que ha llevado a la cadena de Atresmedia a adelantar el cierre de temporada del programa.

La última semana arrancará el lunes con la visita de Esperansa Grasia, nombre artístico de Gemma Palacio. La creadora de contenido se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de las redes sociales gracias a sus vídeos de humor y sus parodias sobre las diferencias entre las familias españolas y estadounidenses, acumulando millones de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram.

El martes,recibirá al chef, uno de loscon mayor proyección. Durante la entrevista repasará sus últimos proyectos gastronómicos y la labor humanitaria que desarrolla a través de, organización con la que presta ayuda alimentaria en zonas afectadas por guerras, catástrofes naturales y emergencias humanitarias.

La temporada concluirá el miércoles con la visita conjunta de Antonio Resines y Quim Gutiérrez. Ambos actores acudirán al programa para presentar su nuevo trabajo, la película "Haciendo amigos" que se estrena el próximo 10 de julio en cines y protagonizan junto a Megan Montaner, y también compartir una última noche junto a Pablo Motos y las hormigas antes de que el espacio cuelgue el cartel de "cerrado por vacaciones".

'El hormiguero', líder de su franja durante toda la temporada

El final de temporada llega tras un curso en el que 'El hormiguero' ha vuelto a consolidarse como la referencia del access prime time. El formato de Antena 3 ha mantenido el liderazgo de su franja durante la mayor parte de la temporada, imponiéndose habitualmente a 'La revuelta' y reafirmando su posición como una de las apuestas más sólidas de la cadena.

Su despedida se producirá, además, un día antes de lo habitual para dejar paso al Mundial 2026. La retransmisión del encuentro de España obligará a modificar la programación de la noche del jueves, motivo por el que el espacio se cerrará por vacaciones el miércoles. Como viene siendo habitual, 'El hormiguero' regresará con nuevos invitados y una nueva temporada el próximo mes de septiembre.