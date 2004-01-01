Crunchyroll pone fecha a 'Witch Hat Atelier', uno de los animes más esperados del año

Crunchyroll |

La temporada de invierno de anime sigue en marcha con títulos tan destacados como 'Oshi no Ko', 'Jujutsu Kaisen', 'Frieren', 'You and I Are Polar Opposites' o 'Journal with Witch', que han vertebrado una de las tandas más variadas y potentes de los últimos tiempos. De cara a la siguiente cita, la de primavera, los diferentes estudios de animación querrán mantener el listón alto con propuestas inspiradas en marcas muy reconocibles y, entre ese abanico de opciones, encontraremos 'Witch Hat Atelier'.

El anime basado en el manga de Kamome Shirahama, que en España es publicado por Milky Way Ediciones, se podrá ver a nivel global a través de Crunchyroll, que finalmente ha confirmado que su emisión arrancará el 6 de abril. El lanzamiento simultáneo de la producción de Bug Films nos permitirá conocer la historia de Coco, una pequeña que sueña con convertirse en bruja.

El tráiler de la serie plasma parte de la aventura de la protagonista, que un día cualquiera se cruza con Qifrey, quien le desvela un secreto muy trascendental y la convierte en su aprendiz. De ese modo, la joven arranca sus estudios y empieza a adentrarse en el mundo de la magia, aunque no se encontrará exactamente con lo que esperaba.