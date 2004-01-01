Sergio Navarro |

Las discusiones han estado a la orden del día en esta séptima entrega de 'DecoMasters', y no solo entre parejas, sino también dentro de ellas. La primera gran discusión se provocó debido a la mala capitanía de Asraf Beno y a no aceptar las sugerencias del resto de participantes, en concreto de los Gemeliers. La pareja de hermanos llegó a estallar al ver cómo estaba trabajando su compañero y cómo Fiona Ferrer y Antonia Dell'Atte estaban trabajando poco. Esta última, llamó traidores a los gemelos tras un trabajo en equipo que no fue nada fácil de llevar.

Sin embargo, en la prueba de eliminación, Antonia y Fiona parece que se quedaron con ganas de discutir más, pero esta vez entre ellas. A Fiona no le gustó el tono con el que le habló su compañera al ofrecerle ayuda y se lo hizo saber, obteniendo como respuesta: "No me eches la culpa si no lo sabes hacer" cuando nadie estaba hablando de culpa. Esto desencadenó una serie de encontronazos, burlas, insultos y puñaladas.

Por último, cuando las parejas vieron el trabajo de sus compañeros, destacaron que la habitación de la residencia de estudiantes que habían decorado Asraf e Isa Pantoja era "muy femenina" y "para chicas" por tener las paredes pintadas de rosa y haber incorporado un puf. Un comentario que puede verse como sexista.