Galder Varas ('Esto no es un dating'): "Estoy listo para unirme a Luján y Sobera, siendo yo el peor celestino"

Publicado: Viernes 20 Febrero 2026 10:00 (hace 16 minutos)|
Programa relacionado
Esto no es un dating
2026 - Act
España
Entretenimiento Talk Show
Titulares de Galder Varas
- "¡Esto es un dating, os he engañado desde el principio!"
- "Vienen 100 participantes solteros y solteras con intención de buscar el amor"
- "No es un dating como tal porque no está enfocado ni al match ni a la cita sino en el humor y el proceso"
- "Sé cuáles son los pasos que dar para cumplir con la estructura del programa, pero todo lo demás es improvisado"
- "El equipo de casting hace un gran trabajo; han seleccionado a 600 de 6.000 que se han apuntado"
- "La gente que viene tiene algo que contar, es muy divertida y necesitan este programa"
- "Quiero que todos los concursantes se queden con que todos son joyitas y merecen su propio episodio, pero al final te tienes que quedar con uno"
- "Yo he propuesto que si hay más temporadas que sigan viviendo los mismos, que sea el mercado de Tinder"
- "El programa es tan diverso como la propia sociedad"
- "Cuando quieren ligar conmigo me siento muy halagado, siempre es bonito"
- "No me dejan participar, pero ojalá más adelante ser la joyita y que un espectador de oro haga de presentador"
- "Nadie se ha ofendido, pero sí que pasa que al final no puedo hablar con todos y puede que haya gente que se haya ido con ganas de participar más"
- "Estoy preparado a unirme a Luján Argüelles y Carlos Sobera y ser el peor celestino de todos ellos"
- "No tengo buen ojo y no puedo aportarles consejos, solo apoyo emocional"
- "A los invitados los llamamos expertos en el amor pero no tienen ni idea, son como los tertulianos de Ana Rosa que dicen: 'yo sé de esto', pero no, lo que saben es hablar"
- "Han encontrado el amor muchos concursantes, pero no solo en el programa, sino también después"
- La experiencia televisiva es un poco diferente, pero como estoy en teatro y con público, está muy bien trasladado"
- "Menos mal que no tengo un teleprompter porque no se me daría bien"
- "Sigo soltando burradas; otra cosa es que luego las corten o no, pero yo las suelto"
- "Me da pena cuando hay que meter tijera y quitar interacciones de alguno que me parecía muy gracioso"
- "Hay veces que poco puedes aportar, y si alguien te cuenta algo sorprendente, que se quede así"
- "Me molesta que la gente esté con los móviles en mis shows, tienes que disfrutar y vivir la experiencia por la que estás pagando"
- "Si no te está gustando, presta más atención para poderla criticar luego"