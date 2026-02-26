ENTREVISTA
Hannah Dodd ('Los Bridgerton'): "Era importante que la historia de Francesca y Michaela tuviera su espacio"
La actriz que da vida a una de las hijas de la familia Bridgerton incrementa su protagonismo en la cuarta temporada.
Alejandro Rodera |
Publicado: Jueves 26 Febrero 2026 09:53 (hace 10 horas)
Serie relacionada
2020 - Act
Estados Unidos 4 temporadas 28 capítulos
DramaRomance
8,2
Popularidad: #9 de 3.692
Titulares de Hannah Dodd
- "Me gusta ver crecer a Francesca más allá de la edad"
- "Francesca se está esforzando por salir de su lado más introvertido"
- "Ha sido bonito que se apoye en otros personaje femeninos para obtener información íntima"
- "A veces nos reprimimos un poco, sobre todo si somos introvertidos"
- "Estoy muy orgullosa del esfuerzo de Francesca"
- "Michaela pone en jaque a Francesca, ya que viven de maneras muy distintas"
- "Francesca necesita el desafío que le propone Michaela para crecer"
- "Era importante que la historia de Francesca y Michaela tuviera su espacio"
- "Estoy orgullosa de poder contar esta historia cuando llegue el momento"
- "Mucha gente se siente representada, integrada y emocionada con la trama"
- "No sé qué elementos del libro se incluirán y cuáles no"
- "La historia de Francesca tiene muchas cosas que encajan con la comunidad queer"
- "Es un poco intimidante contar esta historia, pero tenemos ganas de hacerlo"
- "Los eventos de la cuarta temporada fuerzan a Francesca a afrontar una nueva fase en su vida"
- "Francesca está descubriendo qué significa vivir de manera auténtica"
- "Hay mucho amor entre Francesca y John"
- "Muchas mujeres van a empatizar con la relación entre Francesca y John"
- "Ambos se respetan y se dan espacio y, al mismo tiempo, ven que hay cosas que necesitan trabajar"
- "No hay un problema o carencia, sino que todo nace de lo mucho que se quieren"
