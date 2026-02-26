FormulaTV
ENTREVISTA

Hannah Dodd ('Los Bridgerton'): "Era importante que la historia de Francesca y Michaela tuviera su espacio"

La actriz que da vida a una de las hijas de la familia Bridgerton incrementa su protagonismo en la cuarta temporada.

Alejandro RoderaPublicado: Jueves 26 Febrero 2026 09:53 (hace 10 horas)

  • "Me gusta ver crecer a Francesca más allá de la edad"
  • "Francesca se está esforzando por salir de su lado más introvertido"
  • "Ha sido bonito que se apoye en otros personaje femeninos para obtener información íntima"
  • "A veces nos reprimimos un poco, sobre todo si somos introvertidos"
  • "Estoy muy orgullosa del esfuerzo de Francesca"
  • "Michaela pone en jaque a Francesca, ya que viven de maneras muy distintas"
  • "Francesca necesita el desafío que le propone Michaela para crecer"
  • "Era importante que la historia de Francesca y Michaela tuviera su espacio"
  • "Estoy orgullosa de poder contar esta historia cuando llegue el momento"
  • "Mucha gente se siente representada, integrada y emocionada con la trama"
  • "No sé qué elementos del libro se incluirán y cuáles no"
  • "La historia de Francesca tiene muchas cosas que encajan con la comunidad queer"
  • "Es un poco intimidante contar esta historia, pero tenemos ganas de hacerlo"
  • "Los eventos de la cuarta temporada fuerzan a Francesca a afrontar una nueva fase en su vida"
  • "Francesca está descubriendo qué significa vivir de manera auténtica"
  • "Hay mucho amor entre Francesca y John"
  • "Muchas mujeres van a empatizar con la relación entre Francesca y John"
  • "Ambos se respetan y se dan espacio y, al mismo tiempo, ven que hay cosas que necesitan trabajar"
  • "No hay un problema o carencia, sino que todo nace de lo mucho que se quieren"

