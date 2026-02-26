ENTREVISTA

Hannah Dodd ('Los Bridgerton'): "Era importante que la historia de Francesca y Michaela tuviera su espacio"

La actriz que da vida a una de las hijas de la familia Bridgerton incrementa su protagonismo en la cuarta temporada.

323 Titulares de Hannah Dodd "Me gusta ver crecer a Francesca más allá de la edad"

"Francesca se está esforzando por salir de su lado más introvertido"

"Ha sido bonito que se apoye en otros personaje femeninos para obtener información íntima"

"A veces nos reprimimos un poco, sobre todo si somos introvertidos"

"Estoy muy orgullosa del esfuerzo de Francesca"

"Michaela pone en jaque a Francesca, ya que viven de maneras muy distintas"

"Francesca necesita el desafío que le propone Michaela para crecer"

"Era importante que la historia de Francesca y Michaela tuviera su espacio"

"Estoy orgullosa de poder contar esta historia cuando llegue el momento"

"Mucha gente se siente representada, integrada y emocionada con la trama"

"No sé qué elementos del libro se incluirán y cuáles no"

"La historia de Francesca tiene muchas cosas que encajan con la comunidad queer"

"Es un poco intimidante contar esta historia, pero tenemos ganas de hacerlo"

"Los eventos de la cuarta temporada fuerzan a Francesca a afrontar una nueva fase en su vida"

"Francesca está descubriendo qué significa vivir de manera auténtica"

"Hay mucho amor entre Francesca y John"

"Muchas mujeres van a empatizar con la relación entre Francesca y John"

"Ambos se respetan y se dan espacio y, al mismo tiempo, ven que hay cosas que necesitan trabajar"

"No hay un problema o carencia, sino que todo nace de lo mucho que se quieren"

