Jordi Mollà ('Day One'): "Seguro que Leonardo da Vinci era un hombre traumatizado"

Adrián López Carcelén |

Con motivo del estreno de 'Day One', la nueva apuesta de Amazon Prime Video que reflexiona sobre el impacto de la tecnología en la sociedad, hemos podido hablar con parte de su reparto. Los actores Jordi Mollà, Renata Notni e Iván Massagué nos cuentan cómo fue enfrentarse a sus personajes en una ficción que mezcla thriller tecnológico y reflexión social.

Titulares de Jordi Mollà, Renata Notni e Iván Massagué