Jordi Mollà ('Day One'): "Seguro que Leonardo da Vinci era un hombre traumatizado"

Publicado: Viernes 13 Marzo 2026 10:47 (hace 13 horas)|
Serie relacionada
Day One
2026 - Act
España 1 temporada 6 capítulos
Thriller
Con motivo del estreno de 'Day One', la nueva apuesta de Amazon Prime Video que reflexiona sobre el impacto de la tecnología en la sociedad, hemos podido hablar con parte de su reparto. Los actores Jordi Mollà, Renata Notni e Iván Massagué nos cuentan cómo fue enfrentarse a sus personajes en una ficción que mezcla thriller tecnológico y reflexión social.
Titulares de Jordi Mollà, Renata Notni e Iván Massagué
- Jordi Mollà: "Me interesa mucho la tecnología. No he tenido que hacer ningún esfuerzo para interpretar a mi personaje, no es que tenga que hacer de San Francisco de Asís"
- Renata Notni: "Me costaba entender por qué mi personaje hacía las acciones que hace"
- R. N.: "Fue un reto grande como actriz porque me era difícil no juzgar a mi personaje"
- Ivan Massagué: "Mi personaje simboliza una parte más humana y social con el conflicto que tiene con el tumor"
- J. M.: "He leído incluso documentos privados que alguna embajada me dio solo para mis ojos y no están publicados"
- J. M.: "Seguro que Leonardo da Vinci era un hombre traumatizado"
- I. M.: "Desde que empezamos a rodar hasta que acabamos salieron nuevos avances, por lo que la serie no es muy futurista"
- I. M.: "El espectador se va a sentir súper identificado con el momento que estamos viviendo"
- R. N.: "La tecnología puede ser algo sumamente destructivo, creo que tenemos que cuestionarnos el uso que le damos"
- J. M.: "Con los avances tecnológicos, el diálogo se rompe y se fractura, aparte de los daños a nivel cerebral"
- J. M.: "En Apple hay muchas más mujeres que hombres. Todas las personas de marketing son mujeres"
- J. M.: "Aunque el productor sea un hombre, la escritora es una mujer. Si no fuera por las mujeres no estaríamos aquí"