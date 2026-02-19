FormulaTV
VERDES CONTRA NEGROS

'La Casa del Dragón' recrudece su guerra en el teaser de la tercera temporada

La precuela de 'Juego de Tronos' retoma su conflicto con una nueva tanda que verá la luz en verano.

3.471

HBO MaxPublicado: Jueves 19 Febrero 2026 17:02 (hace 4 horas)

Serie relacionada

La Casa del Dragón

La Casa del Dragón

House of the Dragon

2022 - Act

Estados Unidos 2 temporadas 18 capítulos

FantasíaDramaAcción

8,3

Popularidad: #58 de 3.689 Ranking La Casa del Dragón

  • 290

  • 324

La franquicia de 'Juego de Tronos' se ha visto iluminada por una nueva luz con la emisión de 'El caballero de los Siete Reinos'. El segundo spin-off de la saga ha alcanzado una altitud encomiable con su quinto episodio y, aprovechando la euforia generalizada desatada por el triunfo de Dunk, HBO ha lanzado un primer vistazo al regreso de 'La Casa del Dragón'.

La veterana precuela, que reaparece cada dos años, lanzará su tercera temporada en el mes de junio. Aun así, la cadena de pago ha querido mostrar meses antes varias imágenes en movimiento de este enfrentamiento entre los Targaryen, el cual se tornará aún más violento en los episodios que están por venir. De hecho, no tardaremos en ser testigos de la Batalla del Gaznate, un choque naval que sobrecogerá con numerosas bajas.

La adaptación de 'Fuego y Sangre', de la que el propio George R.R. Martin se ha distanciado tras sus críticas, mantiene al showrunner Ryan Condal como principal referente creativo. Antes de que se produzca el lanzamiento de la tercera temporada, ya está confirmado que la cuarta verá la luz en 2028 y, si nada cambia, todo apunta a que esa será la última cita de 'La Casa del Dragón' con el público.

